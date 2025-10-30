阿嬌戒酒1年後驚艷現身！暴瘦回4字頭「少女臉」粉嗨喊：女神回來了

娛樂中心／綜合報導

香港經典女團Twins成員阿嬌曾被封為「顏值天花板」（圖／翻攝自IG @q_gill）

曾被封為「顏值天花板」的香港經典女團Twins成員鍾欣潼（阿嬌），出道超過20年始終是許多粉絲心中的女神代表。如今44歲的她，雖仍保持凍齡美貌，然而體態一度因健康與代謝問題起伏爆肥，讓外界相當關注。去年她因手部不明顫抖就醫，醫師懷疑與長期飲酒造成肝臟負擔有關，阿嬌也因此下定決心全面戒酒。時隔一年多再度現身公開場合，驚人體態曝光。

阿嬌巡演被批評跳舞划水又變胖。（圖／翻攝自微博）

近日阿嬌出席英皇集團主席楊受成結婚40週年慶典，只見她以一襲黑色削肩禮服亮相，氣色紅潤、肌膚透亮，整個人容光煥發。透露戒酒後身體狀況顯著改善，睡眠品質也變好，體重更回到「4字頭」，重拾出道初期的纖細體態。

網友看到畫面中完美纖瘦體態，紛紛留言大讚：「阿嬌又回來了！」、「這狀態完全不像40幾歲的人」。事實上，阿嬌過去曾多次坦言體重管理對她來說是長期課題。她曾於節目中自爆「體質容易水腫」，一不注意就會「臉先腫」，導致外界誤會她發福。

阿嬌近日公開出席活動瘦回新高度。（組合圖／翻攝自微博）

這次因健康原因戒酒，阿嬌坦言過程並不輕鬆，「有時也會想喝，但想到身體狀況就提醒自己要忍住。」她笑說現在更懂得自律，也學會「讓生活慢下來」。她在受訪時談到前任陳偉霆宣布當爸，阿嬌大方表示不意外，「他這個年紀該成家了，我見到他會親自恭喜。」但當被問及自己是否仍有生子念頭時，她幽默嘆氣回：「哎，我已經過了那個年紀啦。」至於感情狀況，坦言目前單身，「也沒人在介紹了，反而覺得現在自由自在挺好。」

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

