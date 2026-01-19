阿嬌演丁禹兮媽媽！ 陳都靈、于朦朧都在同一部

丁禹兮、虞書欣攜手主演的奇幻古裝劇《永夜星河》將在台首播首播，兩人再度合體演出話題作，從穿書闖關到愛情攻略，一路在危機與心動之間反覆拉扯。劇情講述虞書欣飾演的鬼靈精怪少女「凌妙妙」意外穿越進書中世界，還成了註定領便當的砲灰惡毒女配「林虞」。為了回到現實，她必須依照系統指示完成任務，其中最困難的一關，正是讓原本對她充滿敵意的慕家少主「慕聲」（丁禹兮 飾）愛上自己。只要任務失敗，她就會不斷「重來」，在小說世界裡一次又一次被迫闖關求生。

虞書欣。（圖／中天）

劇中，凌妙妙與慕聲，還有祝緒丹飾演的捉妖師「慕瑤」、楊仕澤飾演的「柳拂衣」並肩作戰，在人族與妖族的恩怨糾葛中闖關打怪，隨著劇情推進，也逐步揭開角色背後的情感與命運。除了主角群火花十足，陳都靈、張晨光、于朦朧等實力派演員的加入，也為整體故事增添厚度與看點。

鍾欣潼。（圖／中天）

鍾欣潼（阿嬌）飾演慕聲的母親「慕容兒」，角色橫跨溫柔與黑暗兩種極端。一開始以隱居深山的妖族女子身分登場，神秘嫵媚又溫柔，卻因與人族相愛遭到阻撓，為了保護腹中孩子選擇隱姓埋名，最終卻仍被拋棄，徹底黑化成九階大妖「怨女」。鍾欣潼近年鮮少接拍戲劇，這次古裝造型一曝光立刻引發熱議，被封為「最美人母」，不少人直呼「這真的不像媽媽」、「完全神顏」。為了呈現角色狀態，她光是妝髮就花了八小時，頭戴髮飾、接上長髮，仙氣十足卻也讓她笑說「頭真的很重」，但她也坦言，相較之下更偏愛黑化後的「怨女」造型，覺得分飾兩種反差角色相當新鮮。

丁禹熙。（圖／中天）

除了演員陣容成為焦點，《永夜星河》也是丁禹兮、虞書欣繼《月光變奏曲》後第二次合作。兩人再度搭檔，默契依舊，CP感也再度引發討論。丁禹兮透露，這次合作讓他感到非常安心，「大家對彼此的創作方式和狀態都很熟悉，可以省掉很多磨合時間」，就連親密戲也拍得相當順暢，「不尷尬、不笑場，很自然就進入角色」。他也笑說，如果未來有機會再合作第三次，希望能嘗試生活感題材，「像是青梅竹馬的鄰居」，展現私下好交情。

節奏明快、設定新穎，也是《永夜星河》的一大特色。虞書欣擅長的搞笑與反差魅力，在這次角色中發揮得淋漓盡致。帶著現代記憶穿進古裝小說世界，她彷彿在玩一場不能存檔的闖關遊戲，只要死亡就得回到前一個節點重新來過。偏偏一開始的她被慕聲視為眼中釘，一言不合就被一刀解決，讓她不斷重來、屢敗屢戰，也因此被笑稱是「史上被男主角殺最多次的女主角」，荒謬又爆笑的發展，讓人一看就停不下來。

奇幻、愛情、闖關元素一次到位，《永夜星河》以輕快節奏與反套路設定，為古裝劇注入新鮮感，今晚正式開播，也讓觀眾期待這場從敵對到心動的愛情任務，究竟能不能成功破關。