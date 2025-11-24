阿嬌鍾欣桐26天狠瘦7公斤！不吃「兩食物」美出新巔峰 網讚：整個人小一號！

阿嬌又瘦回來了？短短26天，她靠著「拒糖、拒澱粉」搭配重訓練回體態，成功瘦了約7公斤！從最新近照看，臉小一圈、線條緊實，整個人重新發光，氣場回到巔峰。

其實阿嬌出道以來因荷爾蒙失調，體重常忽胖忽瘦，今年初Twins演唱會時，她略顯圓潤的狀態還被熱議，但後來為了電影《好好說再見》的角色，她開始調整飲食與運動習慣，才徹底找回理想體態。

（圖／翻攝自阿嬌小紅書）

原來她的瘦身關鍵在「乾淨飲食＋高強度訓練」！首先戒掉所有甜食與澱粉，包括米飯、麵條、地瓜與豆類，改以高蛋白與大量蔬菜為主。嘴饞時，教練會讓她吃一點巧克力補體力，這招聽起來像放縱？但其實是能聰明維持穩定能量的方法—在嚴格戒糖與重訓爆汗的日子裡，少量黑巧克力能幫助血糖回穩、補充體力，也不容易因為過度節食而暴食，不過小編建議若要效法這做法，最好選擇可可含量高的黑巧克力、份量控制在幾小塊內，就能兼顧口感與減脂效率。

（圖／取自阿嬌小紅書）

運動方面，阿嬌是如何從「零肌肉」練回結實體？她在教練帶領下強化背肌、腰腹、臀腿與手臂，從拉背、抬腿到核心擺動一輪不放過，每次練完都滿身大汗、氣喘如牛，卻仍堅持不間斷。

（圖／取自阿嬌小紅書）

如今她的臉消腫、腰線出現，整體線條緊緻許多，這次阿嬌沒有靠速成法，而是靠自律與毅力，把狀態一步步練回來。

（圖／取自阿嬌小紅書）





