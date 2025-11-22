阿嬌鍾欣桐26天狠瘦7公斤！不吃「兩食物」美出新巔峰 網讚：整個人小一號！
阿嬌又瘦回來了？短短26天，她靠著「拒糖、拒澱粉」搭配重訓練回體態，成功瘦了約7公斤！從最新近照看，臉小一圈、線條緊實，整個人重新發光，氣場回到巔峰。
其實阿嬌出道以來因荷爾蒙失調，體重常忽胖忽瘦，今年初Twins演唱會時，她略顯圓潤的狀態還被熱議，但後來為了電影《好好說再見》的角色，她開始調整飲食與運動習慣，才徹底找回理想體態。
原來她的瘦身關鍵在「乾淨飲食＋高強度訓練」！首先戒掉所有甜食與澱粉，包括米飯、麵條、地瓜與豆類，改以高蛋白與大量蔬菜為主。嘴饞時，教練會讓她吃一點巧克力補體力，這招聽起來像放縱？但其實是能聰明維持穩定能量的方法—在嚴格戒糖與重訓爆汗的日子裡，少量黑巧克力能幫助血糖回穩、補充體力，也不容易因為過度節食而暴食，不過小編建議若要效法這做法，最好選擇可可含量高的黑巧克力、份量控制在幾小塊內，就能兼顧口感與減脂效率。
運動方面，阿嬌是如何從「零肌肉」練回結實體？她在教練帶領下強化背肌、腰腹、臀腿與手臂，從拉背、抬腿到核心擺動一輪不放過，每次練完都滿身大汗、氣喘如牛，卻仍堅持不間斷。
如今她的臉消腫、腰線出現，整體線條緊緻許多，這次阿嬌沒有靠速成法，而是靠自律與毅力，把狀態一步步練回來。
看更多 CTWANT 文章
宋慧喬「精靈系耳下捲髮」美爆了！重現20歲清純初戀顏 全網跪著看照片！
48歲何妤玟根本「泳裝女神」！靠「不吹冷氣＋半碗飯習慣」維持逆天好身材！
71歲林青霞生日再發近照！氣色紅潤、笑容溫柔 網讚：歲月不敗真女神！
其他人也在看
冬季甜點天花板登場！COLD STONE熟成巧克力蛋糕、LADY M聖誕可麗捲餅，一次收進節慶清單
COLD STONECOLD STONE首次將門市人氣冰品口味「愛戀巧克力」甜品化，推出全新熟成巧克力蛋糕《榛情可可》。選用70%精品巧克力低溫慢烤，透過時間讓蛋糕緩緩熟化，呈現濃郁卻不膩口的細緻口感，外層覆上滑順榛果巧克力醬，並以布朗尼與巧克力葉片點綴，打造冬季才有的迷人層次...styletc ・ 2 天前
子瑜媽媽準備「子瑜欽點」台灣美食餵食TWICE姊姊們 陶晶瑩也送早餐
韓國女團TWICE高雄演唱會第二天，隊長志效在演唱會前現身高雄街頭慢跑，還把影片分享到限時動態，用中文喊話已經準備好了，粉絲直呼女神也太自律了吧！另外子瑜還特別交代媽媽準備台灣小吃，要送給7位成員姐姐台視新聞網 ・ 13 小時前
ILLIT沅禧機場「小學生穿搭」太可愛！公司秒出手「重配眼鏡」、私服全交給造型師
事情起因於某次出國行程，沅禧沒有特別打扮，只是戴上眼鏡、口罩，揹著後背包，穿著完全不像偶像的舒適私服現身機場，意外衝上韓網熱門話題。網友忍不住笑喊：「好像小學生去郊遊」、「太可愛了」、「好感度直接飆升」、「這年紀的確偶爾會有這種穿搭」等。在韓國娛樂圈中，...styletc ・ 4 天前
金馬62／曾敬驊奪最佳男配角台上爆哭！ 自曝領獎「像第一次拍戲的那一天」
第62屆金馬獎最佳男配角，5位提名者中年紀最輕、資歷最淺的曾敬驊，一舉擊敗金士傑、黃秋生等資深戲骨，抱回金馬獎座。他甫聽聞自己得獎就開始暴哭，到了後台眼淚還是忍不住，提到自己得獎後最想在明年農曆年帶爸媽出國玩更加哽咽，台下媒體哥哥姐姐紛紛給予他溫暖的呵護。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
《親愛的X》金裕貞美出新高度！圓肉臉變成上鏡小臉，減肥＋保養重點全公開
《親愛的X》金裕貞一路從童星蛻變為韓劇女神，細看她這幾年的變化，最令人驚艷的莫過於「臉變小、身材線條更俐落緊實」，整個人氣質美貌大升級！而她並不是靠極端節食，而是靠著規律運動＋聰明飲食＋細緻保養，讓身體慢慢緊實、臉型變窄，這次一起看看她的「不臉凹瘦身法」重點！BEAUTY美人圈 ・ 23 小時前
金馬慶功／曾敬驊把淚水全「握在張孝全手上」 幼時綽號曝光：我很愛哭
曾敬驊以《我家的事》拿下第62屆金馬獎最佳男配角獎，他從名字被唸到瞬間哭到下台，頒獎給他的張孝全跟他握手，他將滿手的淚水握在對方手上，慶功宴受訪時，他表示自己完全不知道，緊張地反問，「他說的嗎？」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
「最美星二代」黃于庭有明星臉 王彩樺曝選婿條件
苗栗縣政府去年舉辦《2024苗栗音樂佳餚耶誕城》佳評如潮，今年活動再升級，以「Chill耶誕」為主題，結合音樂演出、親子活動、美食市集及歌唱比賽，打造最Chill、規模最大的《2025苗栗耶誕城》，其中12月19日、20日、21日、24日在竹南運動公園舉辦的主題音樂會，歌手名單超級吸睛。中時新聞網 ・ 17 小時前
粿粿、王子浴室親密合照遭打臉！知情人士曝內幕
粿粿、王子浴室親密合照遭打臉！知情人士曝內幕EBC東森娛樂 ・ 1 天前
「吃苦幼兒園」入學名額搶破頭，當3歲孩子學的是「熱愛生活」
中國大陸少子化持續加劇，學校因生源不足而關停的消息已不新鮮。然而在「招生寒冬」中，一種被稱為「吃苦幼稚園」的辦學模式卻逆勢走紅——不僅招生無虞，入學名額甚至排到了兩年後。另類教學方式，把小朋友的課堂大量搬進廚房與田園，讓認知啟蒙發生在動手中，而非只在平板電腦裡。「這樣的幼兒園什麼時候開到北京啊？」一遠見雜誌 ・ 14 小時前
粿哥護妹心切喊告酸民！律師無奈「亂槍打鳥」：對你妹名譽加分還縱火？
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導藝人范姜彥豐日前控訴王子（邱勝翊）偷情自己的妻子粿粿，並表示手上握有多項鐵證，事件曝光後掀起各界譁然。除了三人關係...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
吃水煮餐卻瘦不下來？ 營養師點名「意想不到地雷」：反而更容易胖
近年來水煮餐成為減重族群的熱門選擇，許多人認為只要將食物水煮就能輕鬆瘦身。這種烹調方式確實能大幅減少油脂攝取，但若食材選擇不當，反而可能讓減重計畫事倍功半。輔大醫院營養部王貝文營養師指出，水煮餐的成功關鍵不在於烹調方式本身，而在於懂得挑選營養均衡的食材組合。想透過水煮餐健康減重，就必須了解哪些食材才是真正的減重好幫手。 蛋白質與蔬菜 打造飽足感的黃金組 蛋白質是所有營養素中最能提供飽足感的成分，王貝文營養師解釋高蛋白質點心能讓人延長進食間隔並減少下一餐的食量，而水煮餐的蛋白質來源建議選擇雞胸肉、魚片、蝦仁等白肉類，這些食材脂肪含量低且富含優質胺基酸。雞蛋也是極佳選擇，一顆水煮蛋約含7公克蛋白質及多種維生素和礦物質，營養價值高且方便準備；素食者則可選擇豆腐、毛豆等植物性蛋白，同樣能提供充足營養。王貝文營養師強調減重期間每日每公斤體重攝取1.2至1.6公克蛋白質，有助於在減重過程中保護肌肉量。此外，也應攝取足夠的蔬菜，因蔬菜富含膳食纖維且熱量低，能增加飽足感並幫助調節血糖。王貝文營養師進一步說明，深綠色蔬菜如菠菜、花椰菜富含維生素，十字花科蔬菜如高麗菜則含有豐富纖維，蒸煮方式能保留蔬菜中的常春月刊 ・ 16 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 3 天前
蔡淑臻金馬紅毯仙成這樣！50歲「素顏生圖」曝光 美到網友不敢信！
而最讓人驚掉下巴的是—這位「50歲女神」不只紅毯美，連日常素顏都完全不輸棚拍！她最近在IG上分享了自己做完電音雙波後的素顏生圖，鏡頭貼到不能再貼，那種8K直拍都藏不住的完美狀態，直接引發網友暴動！她自己還在文裡自嘲「沒有海芙我怎麼撐得住8K？」但照片已經證明：這不...styletc ・ 22 小時前
金馬62 紅毯紳士對決！張震、張孝全、鳳小岳拼最帥，黃秋生熟男魅力最迷人
如果說金馬獎紅毯是女星們爭奇鬥豔的華麗戰場，那麼對男星而言，就是一場關於品味、剪裁與細節的頂級紳士對決！造咖 ・ 1 天前
金馬62紅毯六美登場！林依晨化身小美人魚，桂綸鎂透視裝性感度破表
「金馬獎」今晚登場，不僅是電影人榮耀加冕的殿堂，當電影的鎂光燈聚焦紅毯上的每一位女星時，究竟誰會是今晚最引人注目的焦點？誰又是今晚的紅毯女王呢？造咖 ・ 1 天前
2025 LYST Q3熱門單品出爐！Taylor Swift求婚洋裝成爆款、秋冬一定要入手樂福鞋
全球時尚搜尋平台 Lyst 公布 2025 年第三季「最熱門單品TOP10」排行榜！除了 Taylor Swift 在求婚中穿的 Ralph Lauren 黑白條紋洋裝上榜外，像是 Nike 就有兩款球鞋上榜，成人人搶購的爆品！究竟前十名有哪些服裝和包款配件上榜，一起下滑看看吧～BEAUTY美人圈 ・ 1 天前
韓劇《模範計程車3》原班人馬！系列最終章回歸，港日超強卡司驚喜客串
韓劇《模範計程車3》系列最終章11月21日正式開播，李帝勳、金義聖、表藝珍、張赫鎮、裴侑藍等原班人馬全面回歸讓許多劇迷再度期待彩虹運輸的登場。造咖 ・ 1 天前
蘇丹紅化妝品原料流向12業者 石崇良：預防性下架 檢驗結果明出爐
台灣化妝品首度檢出使用工業用色素「蘇丹4號」，問題原料流向國內12家業者。衛福部長石崇良今天(23日)表示，食藥署已要求業者全面預防性下架相關產品，地方衛生局也在清查檢驗，明天就會公布清查與檢驗結果。 「蘇丹紅」危機再起，食藥署21日傍晚公布我國網購平台販售的中國製「且初越桔清透卸妝膏(無花果味)」與國內綠藤生物科技公司「專心護唇油-莓紅版」驗出工業用色素「蘇丹4號」，問題原料皆來自新加坡康博公司(Campo Research Pte. Ltd.)，綠藤生技的原料來自原料進口商「亦鴻有限公司」，亦鴻公司的問題原料向已流向國內歐萊德公司、慶生堂化粧品公司等14家業者，食藥署要求業者在48小時內完成清查。 衛福部長石崇良23日上午出席活動前受訪表示，根據食藥署追查亦鴻公司下游14家業者，排除1家非國內業者及1家原料出口商，共有12家國內化粧品業者列入調查，食藥署已要求業者全面檢視可能受影響產品並先行下架，各地衛生局也正在稽查，24日將公布調查與檢驗結果。他說：『(原音)所以已經分別通知這12家業者進行預防性的下架。同時，由所有的所在地的衛生局再進行進一步的調查，那麼陸陸續續也在進行檢驗當中中央廣播電台 ・ 20 小時前
蘋果折疊iPhone「無折痕設計」添賣點 大立光、新日興等可望受惠
供應鏈傳出，蘋果開發折疊iPhone有突破性進展，解決過往非蘋折疊機最受詬病的折痕問題，達到「無折痕設計」，成為市場上第...聯合新聞網 ・ 2 小時前
12星座本周運勢〈11.23~11.29〉
【牡羊座】致勝技巧：心存善念，收穫豐厚。【金牛座】致勝技巧：膽大心細，做好預算。【雙子座】致勝技巧：披荊斬棘，劍及履及。【巨蟹座】致勝技巧：樂於助人，貴人增多。【獅子座】致勝技巧：順勢而為，把握良機…科技紫微網 ・ 1 天前