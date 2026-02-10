阿嬌「零修圖」側拍流出！45歲凍齡美貌全曝光 網狂讚：根本盛世美顏

記者陳宣如／綜合報導

女團Twins出身的香港女星鍾欣潼（阿嬌）近日在埃及工作的零修圖側拍照曝光，再次震撼網友視覺。畫面中，她未經修圖仍展現極高顏值，皮膚緊緻、五官立體，宛如歲月在她身上停格，讓粉絲直呼「盛世美顏」、「凍齡女神」。事實上，阿嬌上個月剛過完45歲生日，這組「生圖」（編按：指偶像未經專業修圖的照片）再次印證其不敗的女神地位。

化妝師在社群平台公開阿嬌於埃及拍攝時，「零修圖」的照片。（圖／翻攝自小紅書）

阿嬌日前隨團隊飛往埃及拍攝時尚雜誌照，同行化妝師在社群平台分享阿嬌毫無修圖的側拍照片。畫面中，她將微捲長髮撥至左肩，佩戴無框眼鏡，身穿單寧襯衫與長褲，隨性坐在街邊取景。上妝後的阿嬌臉龐輪廓分明，眼神明亮深邃，唇形精緻，整體氣質清冷優雅又迷人。

化妝師在貼文中寫道：「我的童年女神，小時候什麼樣子，現在也還是什麼樣子，很開心能有這次的合作！」貼文曝光後，網友紛紛留言讚嘆「阿嬌這狀態太逆天了」、「清冷御姐」、「臉根本零死角」、「不要加濾鏡了，反而掩蓋了她的美」。

阿嬌現年45歲的凍齡美貌驚艷全網。（圖／翻攝自小紅書）

阿嬌近年體態變化曾多次受到討論，過去一度因身形較為圓潤而成為話題，當時Twins另一名成員、她的好姐妹蔡卓妍（阿Sa）曾公開回應，表示：「其實她很健康，只是賀爾蒙失調，始終都是女孩子，這種東西不要講太多，不要給她壓力，最重要的是開心健康。」

之後，阿嬌在2024年透露已成功減重約15公斤，外界形容她狀態回升。不過，同年Twins巡演期間，阿嬌又被部分網友認為身形明顯復胖，但粉絲留言力挺：「她只靠臉就夠了，不需要身材焦慮！」到了2025年底阿嬌再度瘦身約7公斤，體態變化情況持續受到關注。

2024年Twins巡演期間，阿嬌的身形明顯圓潤。（圖／翻攝自微博）

