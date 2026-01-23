阿嬌45歲生日美到讓人驚嘆！穿黑色吊帶裙「身材保養一絕」 唯美遊艇派對曝光

1月21日，鍾欣潼（阿嬌）迎來45歲生日，和親友舉辦了一個遊艇慶生派對，事後在個人社群平台分享慶生照片。照片中，她身穿黑色吊帶裙，搭配鮮花與蛋糕入鏡，肌膚白皙、妝容細緻，臉上帶著甜美笑容，呈現出沉穩又自然的氣質。

這次生日，阿嬌以簡單溫馨的方式度過，沒有特別鋪張，卻充滿輕鬆氛圍。多位圈內好友送上祝福，好姐妹阿Sa（蔡卓妍）提前和她合體出席香港喜茶活動，算是為生日暖身，當天也準備了特製的「菠蘿油」造型蛋糕，兩人一同唱生日歌的畫面相當溫馨；經紀人霍汶希也分享與阿嬌的合照。容祖兒因行程不在香港，未能到場，仍與阿Sa一同送上項鍊。阿嬌也在生日貼文中提到，最開心的是身邊有一群能陪她「奇奇怪怪」的朋友，令她能夠「享受當下，做最自在的自己」。

廣告 廣告

回顧一路走來，從Twins時期受到矚目，到歷經不同階段的轉折，阿嬌的狀態持續被外界關注。在近日的慶生照中，她保養良好的外貌狀態令人驚豔，身上散發的從容自在氣質更是備受誇讚，不少粉絲感嘆「越來越有種成熟的美」。

延伸閱讀

44歲阿嬌近照驚豔粉絲！穿比基尼「根本像24歲」 絕佳身材膚質靠3大秘訣養成

阿Sa凍齡妙方曝光！狂看「霸總言情小說」當維他命 42歲少女心成最強保養術