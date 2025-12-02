阿嬤上門「退貨關東煮」遭拒 要求「回鍋滷」！ 超商店員淡定1句網狂讚

▲ 示意圖／取自資料照

買到不合適的東西，可以在期限內退貨，但食物恐怕就要多一層考量。就有網友透露，天母一間超商店員遇到一名阿嬤上門，表示要「退貨關東煮」，甚至要求店員把其中的食材再放回鍋裡滷，驚呆在場民眾，但店員卻耐心聽完，然後淡定回了一句，讓網友大讚情緒超穩定理性。

網友在社群平台Threads貼出影片，只見阿嬤將一包關東煮放在櫃檯和店員說早上10點多購買，下午4點多要退換關東煮，但店員認為時間過太久，阿嬤卻說「11點多回家煮個飯，休息一下睡個午覺，再走過來半小時，又不是放到隔天」，抱怨茶葉蛋根本是白煮蛋，然後店員就打電話確認是否符合退換貨標準。

最後依然被拒絕的阿嬤，竟跟店員說「阿不然你幫我放下去滷一滷再拿起來阿」，店員則淡定回應「姐～如果是別人放下去滷你還敢買嗎？」讓這名網友直呼「Respect店員，面對沒味道的關東煮，如此穩定」。

貼文曝光後，許多人也留言「阿嬤真的不要鬧欸」、「店員已經知道不能退，但還是要好好回覆，不然阿嬤一定會吵更兇，如果是我說問一下的話我一定是邊問邊在訊息靠杯這個阿嬤」、「熟食不能退啦，一離開門市，誰知道你吃過沒、舔過沒、加了什麼其他的東西！」、「這種東西真的不能退啦！就算店長讓她退，也不能放回去煮，只能丟廚餘桶了！」、「阿嬤你有事嗎，不會自己在家用鍋子熱一熱嗎，不知道食安提很嚴重嗎」。

