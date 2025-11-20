阿嬤乘代步車停門口 NET店員「1暖心舉動」 20萬人噴淚：老闆快加薪

▲ 圖／翻攝自NET粉專

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

服飾品牌NET是不少女孩愛逛的店。對此，網紅「Yihua翊樺」近日就分享，在逛NET時看見一名乘坐代步車的阿嬤，不便進到店裡，沒想到店員竟直接將衣服拿到阿嬤面前讓她一件一件挑，而撞見如此暖心的一幕，也讓翊樺直呼「台灣品牌真的要支持起來！」

翊樺透露，日前吃飽飯去NET晃晃，看到一名乘坐代步車的阿嬤在門口，本來以為在跟別人聊天，近看才發現是店員把衣服一件一件拿出去給阿嬤挑，還耐心地介紹，讓她直呼「看了有夠感動！台灣品牌真的要支持起來！」

貼文一出，也感動不少網友，紛紛留言「這個員工要給他按讚，真的很棒」、「要不是看到你這部影片，我從來沒有站在身障人士的角度去想他們要怎麼買衣服，這部影片超有意義的，然後那個店員也暖到我了」、「好感動喔！本來沒缺衣服的，看完影片不去挺NET好像不行啊，決定幫媽媽、爸爸買一波好了」、「決定帶女兒去買一波了！」、「這店員真的暖！老闆加薪加起來！」

還有一名網友透露，「NET會跟家扶基金會合作，選一天閉館，沒有對外營業，讓家扶幫助的家庭進去挑選衣服。NET給我們商品券！不用自己花錢員工們真的都很親切的服務為什麼我會知道？因為我曾經是受惠者。」

