阿嬤出國後苦學英文字母 注音標記曝光網直呼可愛

原PO在Dcard閒聊版以「阿嬤的英文筆記」為題發文表示，「某天阿嬤出國旅遊回來，突然叫我姐教他英文，原因是有些飯店房號或者樓層是用英文字母。 廢話不多說，上筆記。」並曬出阿嬤將每個英文字母的發音轉換成中文注音的筆記，其中W被標記為「ㄌㄚㄅㄨˋㄌㄡˊ」，F則寫成「也ㄏㄨ」，X標註為「也可是」，O則記錄成「ㄨㄛ」，孫女也用台灣國語直呼「真的素輝常（是非常）可愛，他很努力的還在唸英文」。

貼文一出，引發討論。網友紛紛留言，「太可愛了，拜託有其他的務必要更新」、「哈哈哈超可愛，默默地跟著唸一遍」、「哈哈原本心情不好，看了很高興！感謝阿嬤」、「自嘆不如，愛阿嬤」、「你阿嬤這年齡還願意學習很不簡單」、「真好，這個年紀了還願意學習，不像我家的老人只會要別人幫忙」、「阿嬤加油！看到阿嬤這麼認真，自己也有了讀英文的動力了」。

也有不少人分享，「讓我想到我小學一年級的時候也會偷偷這樣寫」、「我以前小時候，月份的英文，有一個叫做：誰ㄅ天ㄅ」、「記得國中這樣用注音，結果被英文老師罵的超慘，強迫一定要用KK音標記」。

