阿嬤出現了！萬榮鄉明利部落精神象徵重見天日 花縣府團隊連日搶救感動人心

受到鳳凰颱風帶來驚人雨勢與土石流的重創，花蓮縣萬榮鄉明利部落的精神象徵—著名的「紋面阿嬤」雕像（見圖），被滾滾而下的土石無情淹沒，令部落族人焦急萬分。

在花蓮縣政府的積極協調與調集下，縣府團隊不畏艱難，動員重型機具連續兩日不停地趕工清淤，終於讓這座承載著部落歷史與文化意涵的雕像重新完整地呈現在世人面前。

巨大的紋面阿嬤雕像已從厚重的泥濘中脫困，雖然周遭環境仍是一片狼藉，堆滿了被土石沖刷下來的泥土，並可見挖掘機具正在進行後續的清理與災後復建工作，但雕像莊嚴慈祥的面容已清晰可見，彷彿默默地守護著歷經風災的部落。

廣告 廣告

環保局長饒慶龍表示，紋面阿嬤雕像不僅是一件藝術品，更是部落文化的核心，見證了太魯閣族的堅韌與傳承。這次搶救行動的成功，是對部落歷史的尊重，也是縣府對於災後重建的決心展現。未來將會持續進行周邊環境的復原工程，期待儘快還給部落一個乾淨、安心的生活空間。

縣長徐榛蔚也對所有參與搶救的機具人員表達最深的感謝與敬意，強調縣府將全力協助部落重建，讓紋面阿嬤的微笑成為鼓舞所有災民走出困境的力量。