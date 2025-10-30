阿嬤出遊遭丟包「困島上」一夜成屍 女兒淚控：疑點多

蘇珊娜·里斯下船徒步後，被遊輪「遺棄」在島上，數小時後被發現不幸身亡。（示意圖／翻攝自pexels）





一趟耗資不菲的澳洲豪華郵輪之旅，竟成了人生最後的單程票！一名80歲的澳洲退休婦女蘇珊娜·里斯（Susanna Leess），在搭乘「珊瑚探險家號」（Coral Adventurer）進行為期60天的環澳旅程中，於首站昆士蘭州的蜥蜴島（Lizard Island）下船徒步後，被遊輪「遺棄」在島上，數小時後被發現不幸身亡。她心碎的女兒打破沉默發聲了。

根據《NEW YORK POST》報導，蘇珊娜·里斯當時正獨自參加一場昂貴的豪華郵輪之旅，在蜥蜴島進行有組織的徒步和浮潛行程。據悉，她在未能登上返回船隻後，被報告失蹤。

里斯的女兒凱瑟琳向媒體講述了她對事件的了解，她質疑這場悲劇是因「護理和常識的缺失」所致。她從警方獲悉：「那天天氣非常熱，媽媽在爬山時生病了。她被要求獨自下船。然後船就開走了，顯然沒有清點乘客人數。就在這期間，或者不久之後，媽媽獨自一人去世了。」

凱瑟琳質疑，在乘客身體不適的情況下，船方是否應讓她獨自下船？而一艘載有120名乘客的遊輪，在離港時竟沒有清點人數，將一名80歲的老人遺留在偏遠島嶼，這流程是否存在嚴重疏失。凱瑟琳表示，她希望驗屍官的調查能查明該公司本應採取哪些措施才能挽救她母親的生命，並釐清「這種事怎麼會發生？」

據悉，蘇珊娜·里斯參加的是一項徒步攀登蜥蜴島最高峰庫克瞭望台（Cook's Look）的活動。這條往返步道長達2.5英里，蜥蜴島度假村將其描述為「具有挑戰性」，建議「中等至較高體能」的客人前往。

消息人士透露，里斯婦人在徒步中途因體力不支不得不停下來，但「一行人繼續前行，登上了那艘船，之後才發現她不在那裡。」據報，船方直到五個小時後，也就是晚上6點左右，發現里斯沒有出現吃晚飯，才向警方報案失蹤。里斯被發現從懸崖上摔了下來，遺體最終在週日由直升機發現。

這起離奇的失蹤事件，讓遊輪專家和公眾都感到不可思議。遊輪專家阿德里安·塔索內（Adrian Tassone）在接受採訪時表示，這完全不符合行業規範。

塔索內指出：「正常情況下，遊輪公司總是會知道誰在船上，誰不在船上…我真的無法理解這是怎麼發生的。」他解釋，多數遊輪公司都有完善的機制，乘客上下船會掃描房卡，系統會清楚顯示人數。「這艘船最多可容納120名乘客，所以我很難理解為什麼沒有進行人數清點。」塔索內對「珊瑚探險公司」是否採用了不同的運作方式表達了極大疑惑。

「珊瑚探險公司」執行長馬克·菲菲爾德（Mark Fifield）證實了這起死亡事件，並對此「深感抱歉」，強調正與昆士蘭警方密切合作，並向家屬提供全力支持。然而，對於家屬是否會獲得退款等私人對話細節，該公司發言人則表示不予評論。