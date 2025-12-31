阿嬤半夜買奶茶差2元！男子幫付後她卻不喝了 背後原因超鼻酸

阿嬤半夜買奶茶背後有暖心的故事。（示意圖／Pixabay）

對不少人來說，便利商店是深夜中的溫暖依靠。近日有網友在論壇Dcard分享一段凌晨遇見陌生阿嬤的故事，原PO日前凌晨2點到超商買茶葉蛋時，遇見一位身穿舊衣的阿嬤慢慢數著零錢，只為買一瓶15元的鋁箔包奶茶。最後她發現錢不夠2元，只好將奶茶放回貨架準備離開。原PO見狀主動幫她付款，沒想到阿嬤卻把奶茶遞給他，並說出：「我不是沒錢，是老伴以前每天這時候都會買一罐給我，他走了半年了，我今天只是很想他。」一句話讓男子幾乎當場落淚，也讓無數網友深受感動。

原PO在Dcard發文表示，近期因工作與感情壓力導致失眠，當晚走進超商買點熱食，正好目睹這一幕。他描述，那位阿嬤衣著簡樸、背心還起毛球，為了買奶茶一枚枚數著零錢，卻因短少2元無法結帳，選擇默默將飲料放回。

原PO見狀便出手幫忙付款，結帳後原想離開，沒想到阿嬤把奶茶送給他，語氣溫柔地解釋：「我不是沒錢，是走得太急沒帶老花眼鏡，錢拿錯了……」她進一步表示，這瓶奶茶是為了懷念老伴，「他以前每天半夜都會買一罐給我。」最後還叮囑男子「你臉色不好，要早點睡。這世界上沒什麼事是過不去的，真的。」

這段短暫相遇對原PO來說卻極為深刻。他坦言，當下的自己正陷入低潮，但那瓶奶茶與阿嬤的一席話，彷彿成為一道撫慰內心的溫柔光芒，感嘆「生活再破爛，也還是會有一些細碎的溫暖存在。」

網友們也被這段故事打動，紛紛留言：「這世界破破爛爛，總有人縫縫補補……」、「阿嬤的那瓶奶茶，是最深的思念」、「凌晨的浪漫，比電影還動人」、「她沒喝到，卻暖了你，也暖了我們」、「這世界不愉快的事很多，但偶爾這樣的溫暖會讓人覺得還有努力的動力」。

