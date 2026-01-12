阿嬤叮嚀「肚子別著涼」有根據！醫曝低溫血流減少恐釀胃發炎

血液優先供應心臟大腦，腸胃道血流減少恐引發多種腸胃疾病。阮綜合醫院醫師丁楷庭提醒，冬季寒冷氣溫下，腸胃道保暖尤為重要，避免穿露肚裝、飲用冷飲，以防腹部著涼導致腸胃不適。

血流減少可能導致腸胃蠕動功能變差，腸胃道免疫力下降，甚至引發胃部發炎。（示意圖／Pixabay）

阮綜合醫院近期門診接獲一對約四十歲的梁姓夫妻求診，兩人每週固定三至四次晚餐享用麻辣鍋物及燒烤，結果雙雙出現胃酸過多、胃食道逆流症狀。丁楷庭觀察到，丈夫因有抽菸飲酒習慣，症狀更為嚴重，出現火燒心、吞嚥困難及喉嚨異物感等不適。

「低溫環境下，人體啟動血管收縮機制，將血液優先供應給心臟、大腦等核心器官，確保生命體徵穩定。」丁楷庭解釋，這種生理反應雖然保護了重要器官，但同時也導致腸胃道血流量顯著減少，進而影響消化功能。

腸胃道血流量不足會帶來一系列健康問題。丁楷庭指出，血流減少可能導致腸胃蠕動功能變差，腸胃道免疫力下降，甚至引發胃部發炎。此外，免疫力降低也使民眾更容易感染腸胃炎，出現腹瀉症狀，嚴重者甚至可能因胃發炎、胃潰瘍而需住院治療。

有一群患者則是因聚餐暴飲暴食後，出現胃腸脹氣脹痛或胃食道逆流等不適而求診。（示意圖／Pixabay）

根據阮綜合醫院的新聞稿，臨床觀察發現，不少年輕患者因穿著露肚裝、喜好冷飲而出現腹痛腹瀉症狀就醫。另有一群患者則是因聚餐暴飲暴食後，出現胃腸脹氣脹痛或胃食道逆流等不適而求診。

針對這些情況，丁楷庭建議民眾在日常生活中應特別注意溫差變化。「從被窩起床、室內到室外、平地到高山等場景轉換時，都需留意溫差並適時保暖，動作也不宜過快。」他特別強調，這些看似小細節的習慣調整，對預防腸胃疾病有顯著幫助。

在飲食方面，丁楷庭提供了實用建議：「多喝溫熱水，少吃冰品冷飲；多選擇暖胃食物，減少油膩、炸物及辛辣難消化食物的攝取。」他還特別提到民間智慧的價值，「阿嬤常說的『睡覺蓋好肚子』確實有其科學依據，避免腹部受風著涼，是有效的腸胃道保健之道。」

