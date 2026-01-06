阿嬤叮嚀「要死的人才穿襪子睡覺」 醫解答：虛寒體質才適合！

寒流來襲，關於睡覺是否該穿襪子的討論再度引發熱議。中醫師樓中亮指出，穿襪入睡並非人人適合，虛寒體質者可藉此保暖提升睡眠品質，但手腳易發熱或習慣將腳伸出被外者則不建議。此說法源於一名女網友分享兒時被阿嬤責罵的經歷，引發眾多網友共鳴。

網友好奇詢問大家是否會穿襪子睡覺。她回憶曾遭阿嬤痛罵，「只有要走的人才會躺在床上穿襪子」，讓她至今仍印象深刻且感到害怕。 （示意圖／123RF）

該名女網友在社群平台Threads發文表示，近日氣溫驟降，好奇詢問大家是否會穿襪子睡覺。她回憶起小時候曾這麼做，卻遭阿嬤痛罵，更說出「只有要走的人才會躺在床上穿襪子」這句話，讓她至今仍印象深刻且感到害怕。

貼文發布後掀起熱烈討論，許多網友紛紛留言表示家中長輩也有類似說法。有網友回應「曾聽爸媽說過，過世的人才會穿襪子睡覺」、「阿嬤以前這樣講，害我小時候都不敢穿」，另有網友透露「長輩說要死的人才穿襪子睡覺，真的被嚇到，現在穿了會睡不好」。

不過，也有網友認為這樣的說法缺乏科學根據。一名四十歲的網友表示，自己從小就習慣穿襪子睡覺，至今身體狀況一切正常，質疑此禁忌的真實性。

體質偏虛寒的人睡覺時穿襪子有助於保暖，可提升睡眠品質。但若是天生手腳容易發燙，甚至睡覺時習慣把腳伸出棉被外的人，則不建議穿襪子睡覺。(圖/unsplash)

針對睡覺該不該穿襪子的問題，樓中亮曾在臉書粉專分享專業見解。他表示，體質偏虛寒的人睡覺時穿襪子有助於保暖，可提升睡眠品質。但若是天生手腳容易發燙，甚至睡覺時習慣把腳伸出棉被外的人，則不建議穿襪子睡覺。

樓中亮進一步解釋，人體會透過流汗來調節體溫，若腳部出汗後吹到冷風，或因襪子包覆導致汗水無法蒸發，反而會讓襪子變得潮濕，進而感到更冷，達不到保暖效果。

