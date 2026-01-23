阿嬤喊過世才穿？中醫揭驚人好處：暖「這穴位」整晚不夜尿

大陸冷氣團襲台，不少民眾因手腳冰冷想穿襪入眠，卻因阿嬤告誡「要往生的人才穿」而卻步。台南市立醫院中醫師江驊修指出，穿襪睡覺能保暖足部的「湧泉穴」，對改善頻尿與睡眠品質大有幫助。然而，他也特別提醒，若屬於熱性體質或有傷口感染的族群，穿襪反而會阻礙熱量散發，甚至加重發炎反應。

阿嬤驚悚警告引網熱議：穿襪是「救命神物」還是「傳統禁忌」？

近日氣溫驟降，有網友在社群發文詢問：「天氣很冷的時候，你們睡覺會穿襪子嗎？」該網友提到，小時候因為穿襪睡覺被阿嬤痛罵，理由是長輩認為「那是只有要走了（生重病）的人，才會躺在床上穿襪子」，這番驚悚的說法引起許多網友共鳴，表示曾聽過類似的傳統禁忌。

不過，在極低溫的威脅下，許多支持穿襪的網友紛紛現身說法，有人直呼：「以前不敢穿，直到快冷死的那天穿了，簡直舒服死」。還有網友分享，曾因腳部冰冷到「加冷筍」完全睡不著，甚至腳趾凍傷導致又癢又痛、走路困難，自從開始穿襪子後，幾乎就不再感冒。另一派網友則反映，雖然穿襪保暖，但腳部回溫後若不脫掉，會有一種「氣出不去」的焦慮感，反而會影響睡眠品質。

中醫觀點：暖好「湧泉穴」等於為身體充電，有效改善夜尿

江驊修分析，足部是腎經行經的重要部位，且擁有關鍵穴位湧泉穴。針對體質較虛、平時容易怕冷，甚至手腳冷到發麻、麻木的民眾，穿襪子能提供類似「熱敷」的效果，防止體溫在低溫環境中過快散失，進而促進血液循環。

穿襪子可以讓湧泉穴保持溫暖，可以減少因睡不好減少上廁所的次數。

江驊修提到，許多長者或體質屬於腎陽虛的民眾，常因「熱度不夠」而飽受夜尿、頻尿困擾。透過穿襪子保持湧泉穴溫暖，就像是為身體提供額外的能量，能讓足部不再受寒，進而顯著減少半夜起身上廁所的次數。此外，不少失眠案例是因為冷到睡不著，一旦穿上襪子保暖，循環變好後便能安穩入睡。

這4類人千萬別亂穿！醫警示：恐成發炎「壓力鍋」

雖然穿襪保暖好處多，但江驊修警告有4類族群應避免穿襪睡覺。首先是「熱性體質」或「濕熱體質」的人，這類人平時極度怕熱、容易口乾，且小便時常有灼熱感。對於他們來說，穿襪子會讓體內過剩的熱氣悶住，加劇發炎反應。

其次，有尿道感染的人也不適合。江驊修解釋，尿道感染在中醫視為「濕熱發炎」的表現，此時應讓身體自然代謝與散熱，穿襪保暖反而不適合。

江驊修強調，糖尿病患者往往伴隨末梢神經病變，對溫度與疼痛的感覺較為遲鈍，若因穿襪過熱產生傷口或本身已有發炎，患者可能無法及時察覺，導致感染程度迅速惡化。此外，任何下肢有皮膚發炎、發紅或熱痛問題的人，都不建議在睡覺時穿襪子，以免悶熱環境助長細菌孳生。

挑選關鍵：不宜過緊、定期換洗

至於睡覺穿的襪子該如何挑選？江驊修建議，依據個人需求選擇厚度，長者可選較厚款式確保保暖效果，但切記不可太緊，以免阻礙血液循環導致不適。江驊修也強調，睡覺用的襪子應定期清洗，千萬不能一雙襪子穿1個月不洗，否則細菌孳生恐引發皮膚問題。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 諮詢專家／江驊修中醫師

本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章