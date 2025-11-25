「阿嬤回魂敲棺材」嚇翻全場！只差一步被火化 真相曝光

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導

泰國彭世洛府一名65歲婦人被家屬認為已經斷氣，遺體依照習俗放入棺木、準備運往寺廟火化，沒想到在儀式即將開始前，棺材裡突然傳出急促敲擊聲，嚇得現場所有人倒退好幾步。工作人員打開棺蓋後，竟發現婦人張著眼、胸口微微起伏，宛如「死而復活」，原定葬禮也隨即喊停。

泰國彭世洛府一名65歲婦人的遺體依照習俗放入棺木、準備運往寺廟火化，作人員打開棺蓋後，竟發現婦人宛如「死而復活」，原定葬禮也隨即喊停。（示意圖／pixabay）

根據泰國媒體報導，婦人名叫瓊蒂羅特，因腦癌臥床近2年。她57歲的弟弟孟坤表示，23日凌晨2點多，他發現姊姊沒有呼吸，身體呈現冰冷狀態，於是向村長回報並取得死亡證明。家屬未施打福馬林，而是直接將姊姊的遺體置入棺木，原計畫捐給朱拉隆功醫院作為醫學用途，但因缺少相關檢驗資料遭到婉拒。

之後，孟坤只好親自駕車，把棺木從彭世洛運往拉帕功坦寺。他聽聞拉帕功坦寺長年為弱勢提供免費誦經及火化服務，因此決定將姊姊送往那裡「完成最後一程」。不料寺方準備搬運棺木時，棺材內忽然傳來拍打聲，眾人愣住後立刻打開查看，發現婦人竟然還有微弱的生命跡象。眾人立即合力把婦人扶出，火速送往醫院。抵達時，婦人雖然虛弱無力，但還能睜眼，也能偶爾回應。

寺廟27歲的工作人員塔馬農回憶，當下整個人都嚇傻了，「正當我準備掀開帆布時，突然聽到棺材裡傳來敲擊聲。打開一看，竟然發現老奶奶復活了！我們趕緊合力將老奶奶從棺材中扶出，並緊急送醫，當時老奶奶意識清楚，但身體非常虛弱、沒有力氣，也無法應答問話。我長這麼大，從來沒遇過這種事！」

孟坤驚喜又激動，他相信姊姊能在寺院前恢復呼吸，是一種特別的庇佑，「車開到寺廟後，寺方人員前來查看躺在棺材裡的姊姊，結果姊姊竟然恢復了微弱的呼吸！我當下真的非常驚訝、興奮，又很高興姊姊還活著。我相信這一定是奇蹟，是拉帕功坦寺裡神聖的力量救了我姊姊。」

寺廟住持也說，寺方處理過無數後事，但從未遇過這種情況，替家屬感到欣慰。醫院檢查後推測，瓊蒂羅特因「嚴重低血糖」導致生命徵象極度微弱，才會被誤判死亡。目前她已康復出院，家人也承諾日後會帶她回到寺廟向住持致謝。

