阿嬤坐輪椅買衣進不了店！NET店員暖心舉動290萬人淚崩

日前擁有7.6萬粉絲的網紅「Yihua翊樺」在高雄仁武區NET門市目睹了一幕暖心畫面。她在Threads發文表示，原本以為是一名行動不便的阿嬤在門口與人聊天，仔細觀察後才發現，是NET女店員正將店內衣服一件件拿出來讓阿嬤挑選。

根據翊樺描述，這名阿嬤騎著電動代步車停在門口，因行動不便無法順利進入店內選購。店員發現這個情況後，沒有讓阿嬤失望離開，而是主動將適合的衣服拿到門口，耐心地向阿嬤介紹每件衣服的款式與特色，讓阿嬤能夠仔細挑選。

影片曝光後引發廣大迴響，有目擊者留言證實當時也在現場，表示原本以為該名女性是阿嬤的家屬，看到她進出櫃台後才知道是店員。網友們紛紛留言表達感動，有人表示要寫信給總公司表揚這位店員，也有人說看完影片決定要去NET購買衣服支持本土品牌。

針對部分網友質疑為何門市沒有設置無障礙坡道，翊樺親自回應說明，並非每個地點都符合條件設置，傳統門市確實較少看到無障礙設施，只能盡量做到最好。

NET成立於一九九一年，在台深耕三十四年，除了提供高品質、低價格的服飾外，更以回饋社會聞名。據了解，NET長達十五年與家扶基金會合作，每年會封館兩小時不對外營業，提供提貨券讓弱勢家庭孩子自由挑選喜歡的衣服，讓他們能穿新衣過新年。這項低調行善的傳統，加上員工們的貼心服務，讓NET在國際品牌競爭激烈的市場中，仍能保有一席之地，獲得消費者肯定與支持。

