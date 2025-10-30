阿嬤報警孫女婿違停 警拔槍被嗆「有牌流氓」

高雄大寮一對夫婦吵架，員警擔心車輛沒熄火會暴衝，手拿槍枝，槍口朝下示警。（圖／TVBS）

27號下午，高雄大寮一對夫婦吵架，丈夫追回娘家，但車輛違停被妻子阿嬤報警，沒想到警方到場後，駕駛態度不配合，還不斷嗆警「我犯法嗎？」，員警擔心車輛沒熄火會暴衝，手拿槍枝，槍口朝下示警，反被駕駛妻子和妻子阿嬤制止，最後駕駛和妻子阿嬤，都被壓制上銬。

高雄大寮一對夫婦吵架，員警擔心車輛沒熄火會暴衝，手拿槍枝，槍口朝下示警。（圖／TVBS）

事件起因是一對夫妻發生爭執，馮姓男子開車追至妻子娘家，不僅在巷口違停，還不斷按喇叭製造噪音。妻子阿嬤因此報警要求馮男移車。警方抵達現場後，馮男態度不佳，不斷質問「我犯法嗎？」，並拒絕配合警方指示。

廣告 廣告

由於馮男的車輛未熄火，警方擔心車輛可能暴衝造成危險，一名員警手持槍枝並將槍口朝下進行警戒。員警向馮男表示：「我現在警戒，你衝撞我就是開槍。」馮男則回應：「我衝撞你嗎？我車頭面向你嗎？」

馮男的妻子抱著小孩出面勸阻，質問警方：「為什麼要拿槍？」妻子阿嬤也加入爭執，現場一度混亂。（圖／TVBS）

此時，馮男的妻子抱著小孩出面勸阻，質問警方：「為什麼要拿槍？」妻子阿嬤也加入爭執，現場一度混亂。警方解釋拿槍是為了防止可能的危險，但馮男家人認為此舉過度。

馮男嗆警方是「有牌流氓」，激怒員警，警方立即將馮男壓制，妻子阿嬤上前試圖保護孫女婿，也同樣被警方壓制並上銬。（圖／TVBS）

爭執過程中，馮男更嗆警方是「有牌流氓」，激怒員警。隨後警方立即將馮男壓制，妻子阿嬤上前試圖保護孫女婿，也同樣被警方壓制並上銬。整個衝突過程聲音之大，引來附近民眾圍觀。

事後，已70多歲的妻子阿嬤向外界表示，當時只是擔心槍枝會危害安全，沒想到自己也被依妨礙公務和傷害罪上銬。她透露已經驗傷，至於是否提告員警傷害，還需與家人討論。對於此事，附近鄰居則認為，考慮到車子未熄火可能暴衝的危險性，警方持槍警戒是可以理解的。

更多 TVBS 報導

返台航程脫序！男子飛機上抽菸又喝醉 被壓制上銬「辱罵警方」

路中央待轉被要求「立刻」靠邊！ 騎士還沒回神 警察秒拔鑰匙

累犯！ 國小師4度酒駕 車禍又撞警逃酒測值0.94

「你很兇嘛」 嗆完警突狂奔 竟想開警車門

