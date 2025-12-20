「阿嬤好潮！」 新北銀髮電競課16週 展現長青戰力

新北市社會局「銀髮電競課程」為長輩帶來滿滿活力，戰力十足。(記者翁聿煌攝)

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市政府創新社會福利與電競產業跨界合作的「銀髮電競課程」，自9月開跑至今透過循序漸進的客製化教學設計，陪伴長輩跨出接觸新科技的第一步，社會局20日於新北電競基地舉辦「青銀電競力─快樂挑戰，共玩共學」成果展暨「終極之戰」競技活動，展現16週課程成果，處處可見長輩投入電競、樂在其中的自信笑容。

社會局表示，課程結合《Just Dance 2025》舞蹈遊戲、MOBA遊戲《G9：League of Aces》及《快打旋風6》等內容，在專業師資的帶領及志工的陪伴下，引導長者在練習與趣味挑戰中提升手眼協調、反應力與肢體靈活度。

廣告 廣告

參與《G9：League of Aces》課程的盧先生與太太倆人雖已退休，起初是女兒看到銀髮電競課程的報名資訊後，替爸媽報名，沒想到一試就成為電競迷，兩人每週固定從三芝搭公車到三重上課，單趟車程近2小時，4個月來幾乎全勤報到，成為課程中令人印象深刻的學員。

盧先生分享，起初也曾抱持「打電動不太好」的刻板印象，但實際參與《G9》課程後愈上愈有興趣，每週更期待課程到來，他表示遊戲過程不僅訓練手眼協調、反應力與專注度，還需要與隊友溝通合作，讓自己更能理解年輕世代的思維與互動方式。

參與《Just Dance》舞蹈遊戲班的65歲學員唐莉玲開心分享，原本以為電競複雜、與自己無關，上課後才發現《Just Dance》不但能運動，還充滿成就感，她說，每週最期待和同學一起練舞、挑戰分數，甚至在家也會繼續練習，「孫子看到我玩得這麼厲害，還說阿嬤很潮」。

65歲學員唐莉玲熱衷嘗試新事物，孫子看到她電競一級棒，直誇讚阿嬤很潮。(記者翁聿煌攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

北捷砍人釀4死！兇嫌墜樓亡 57歲男等3傷者送醫不治

紓解國1內壢、中壢段壅塞 高公局：中豐交流道月底通車

北捷丟煙霧彈砍人！恐攻男身分曝 27歲桃園通緝犯

獨家》警破譯張文雲端資料 想模仿當年鄭捷北捷隨機殺人

