「阿嬤妳看眷村文化美食節」1/29開幕 重現眷村文化溫度與情感
為延續美軍駐台南時期於開元地區所留下的中美合作歷史與眷村生活記憶，台南市文資協會與台南市里政環衛文教協會，將於1月29日在台南市北區開南街，舉辦「阿嬤妳看眷村文化美食節」，透過眷村各省特色美食、文化展示與交流活動，重現逐漸淡去的年節氛圍與濃厚鄉愁，讓市民與遊客重新感受眷村文化的溫度與情感。
協辦單位之一的市議員蔡宗豪表示，開元、開南一帶不僅承載眷村生活記憶，也串聯過去美軍進駐台南的歷史軌跡，透過文化與美食的方式重新被看見，是非常珍貴的地方資產。希望藉由活動讓長輩回味過往，也讓年輕世代理解眷村文化背後的時代故事。
「阿嬤妳看眷村文化美食節」將於115年1月29日上午9時至10時30分開幕，活動形式以年貨大街為主軸，集結眷村各省特色美食、傳統年節小吃與文化展示，重現早年眷村過年時熱鬧溫馨的生活場景，營造兼具懷舊與人情味的年節氛圍。
蔡宗豪表示，眷村文化不只是飲食，更是一段段生活經驗與情感記憶的累積，因此他當選議員後，就著手籌畫串聯文化、美食與觀光，有助於讓地方文化被保存、被理解，也能為北區注入新的活力。
主辦單位指出，本次活動除文化與美食展現外，也結合社區參與與公益元素，規劃社區及公益團體義賣與市政宣導，讓年節氣氛不僅止於消費，更能傳遞溫暖與善意。期盼透過活動人潮，逐步形塑北區具代表性的文化美食品牌，成為台南獨有的城市文化亮點。
更多新聞推薦
其他人也在看
返鄉守護眷村18年！ 魯紜湘獲首屆「金眷獎」特別貢獻獎
雲林縣虎尾鎮建國眷村再造協會理事長魯紜湘，2009年從北部返鄉後，18年來致力投身建國眷村保存活化，近年更是設立眷味廚房，以食為出發點，帶領民眾認識這塊全國唯一農村型眷村，其精神獲全國眷村文化保存聯盟首屆「金眷獎」特殊貢獻獎殊榮。她表示，會持續推廣眷村文化，讓下一代認識這塊土地的歷史。自由時報 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
臺南眷村年貨嘉年華熱鬧登場 濃濃眷村味重回舊時年節記憶
【記者 劉秋菊／台南 報導】迎接馬年到來，臺南市府於115年1月23日至1月25日在永康區探索教育公園及永華路台灣好報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
臺南眷村年貨嘉年華買氣旺 三天吸引逾卅萬人次參與
臺南市政府經濟發展局及市場處今年首度在永康探索教育公園旁舉辦「臺南眷村年貨嘉年華」，濃郁眷村年貨特色成功吸引人潮，3天活動累計吸引超過30萬人次參與，熱鬧非凡。市長黃偉哲表示，眷村文化是臺南珍貴的城市記憶，眷村文化及年節市集採買也深受各年齡層喜愛，此次活動不僅讓眷村文化與年節氛圍再次被看見，也讓市民在熱鬧的市集中找回舊時過年味道。經發局長張婷媛說，年貨嘉年華集結百餘攤，其中有數十攤年貨攤位，商品內容豐富多元，包含象徵新年祝福的春聯、各式年節喜氣用品、居家除舊佈新商品，以及民眾採買踴躍的年菜、香腸臘肉、糖果餅乾、伴手禮等，讓民眾一次購足過年所需；現場買氣熱絡，親子大手牽小手一起尋覓過往的古早味童玩，充分展現年貨市集的魅力。市場處代理處長林士群指出，為確保活動期間民眾安全與服 ...台灣新生報 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
守護雲林虎尾建國眷村18年 魯紜湘獲特別貢獻獎
（中央社記者姜宜菁雲林縣26日電）雲林縣虎尾鎮建國眷村再造協會理事長魯紜湘因對土地的責任與使命，18年前從北部重返兒時舊地，結合公部門資源，展開眷村再造計畫，獲全國眷村文化保存聯盟頒贈特別貢獻獎。中央社 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
弘光科大延攬傳奇跑者林義傑任教 培育跨域運動產業人才
弘光科技大學自今年2月起，重磅延攬曾勇奪世界四大極地超級馬拉松巡迴賽總冠軍的傳奇跑者、運動創業家林義傑，出任運動休閒系副教授。接下聘書時，林義傑直言，在AI席捲各行各業的時代，運動復健、防護與全民運動需求，正是AI無法取代的核心價值，更需要具備專業運動知識的人才投入。他選擇走進校園，期盼結合產官學力量，共同開創運動健康產業的無限可能。林義傑以長跑選手形象深植人心，不僅完成「人類首次橫渡撒哈拉沙漠」的壯舉，更榮登世界四大極地超級馬拉松巡迴賽總冠軍。他也發起「擁抱絲路」計畫，率領團隊穿越古絲路挑戰極限。自賽道退役後，創立「義傑事業股份有限公司」，打造運動自由品牌；並於2021年東京奧運期間，挺身為運動員與教練發聲，推動「體育專法」，爭取運動從業人員權益，同時倡議成立運動發展部會，正視運動產業與國家經濟發展趨勢。弘光科大校長蘇弘毅指出，林義傑在創業之餘持續精進學術實力，取得台灣大學EMBA管理學碩士，以及政治大學法律碩士學位，橫跨體育、法律與管理領域，完整呼應運動休閒系所強調的運動產業管理、運動法規與跨域治理趨勢。其豐富實務經驗導向的教學，將有助於引領學生培養多元跨域的職涯競爭力。林義傑表示台灣好新聞 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 101則留言
不碰甜、吃清淡也出事？50歲養生男「血管全塞住」 醫揪「元凶」嗨過頭
時序邁入歲末年終，尾牙與聚餐接連登場，歡聚之餘若嗨過頭，恐對健康造成負擔。心臟內科醫師蔡松恩分享，一名50歲男子平時生活規律，飲食清淡、不碰甜食，未料在一次跨年聚會中，他熬夜狂歡又吃麻辣鍋，突感覺不適就倒地休克，送醫檢查發現血管整個塞住險喪命。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 88則留言
彰化警出包了！違停罰單驚現「民眾檢舉」鬧烏龍 警方坦承誤植
有彰化民眾在和美鎮新庄國小門口違停遭檢舉，收到罰單後發現罰單上有註記「民眾檢舉案件」，但由於該違規為非民眾可檢舉項目，民眾不禁質疑是警方開錯罰單。對此和美警分局強調，這是員警輸入罰單時誤植，後續已寄出更正通知書。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11則留言
2026台灣燈會「進嘉門 • 伊嘉人」新住民燈區溫暖點亮嘉義
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣政府今（26）日在縣府中庭舉辦「2026台灣燈會—新住民燈區」宣傳記者會，台灣好報 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
【2026年1月活動推薦】淡水天元宮櫻花季、台中史努比、賞梅景點、高雄野森動物學校、年貨大街、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了1月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，1月有淡水天元宮櫻花季、台中史努比、年貨大街、賞梅景點、彰化月影燈季、高雄野森動物學校、春遊彰化、礁溪溫泉燈花季、空山祭、內湖草莓季、大湖草莓季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 3 週前 ・ 8則留言
滾燙熱水傾倒前夫身上！悍婦下場出爐
高市尤姓婦人懷疑陳姓前夫有新歡，還要求她搬離住處，竟趁他在沙發熟睡時，用大量滾燙熱水朝他背部傾倒，被高等法院高雄分院改依重傷害罪，判處徒刑5年8月，她不服上訴被駁回並定讞。 據了解，2021年11月8日，尤婦與陳男達成離婚協議後，搬離前鎮區住處，但偶爾會回來拿東西。隔年3月9日中午，尤婦回到該處，陳自由時報 ・ 1 天前 ・ 3則留言
三立駕駛稱「恍神」撞銀行 律師批說謊：願無償幫受害者打官司
即時中心／林韋慈報導昨（23）日下午，台北市中山區南京東路二段交叉口發生一起驚人事故。67歲林姓駕駛開著三立採訪車，載著同事欲從國民黨部返回內湖公司，疑似闖紅燈衝撞進彰化銀行吉林分行。事故發生時，無辜路人站在馬路上遭攔腰撞擊，現場一度混亂，3至4名民眾被撞飛到路邊，甚至有一攤位直接遭撞入銀行內。林姓駕駛今（24）日以50萬元交保，並限制出海出境。而網路上有律師不滿駕駛的態度不佳，發聲表示，要免費幫受害者打官司。民視 ・ 1 天前 ・ 13則留言
一天工資全沒了！工地「矮牆上錢包」遭竊 損失達上萬元
地方中心／陳崇翰 基隆報導基隆市週日發生一起竊案，有四名工人在國立海洋大學作業時，其中一人疏忽，把隨身包包放在矮牆上，卻被路人盯上，只花了一分鐘，就把包包內的皮夾抽走，損失三萬多元，雖然小偷蓄意閃躲監視器，整個過程還是被監視器全程拍了下來。身穿灰衣，帶著帽子，這名全身包緊緊的男子，大白天鬼鬼祟祟在校園外，先是環顧四周，眼看四下無人，翻開一旁的包包，抽出皮夾，發現裡頭竟然放有大把鈔票，立刻偷走。現場人員：「我們人都不在，（4個人在這裡施工），我沒有我們在那邊做，就剩下兩個而已，在高空作業我在上面，東西才放在這邊，把這個包包打開錢包偷走。」校門口管制人員：「（出入人多不多）就假日應該是不會太多，因為現在學生也都回家了，現在已經寒假了，應該是路人或是陌生人。」男子以為熟門熟路，刻意躲閃監視器，但偷竊畫面全被拍下。（圖／民視新聞）男子以為熟門熟路，刻意躲閃監視器，但偷竊畫面，全被拍下。事發在週日下午2點左右，男子在海洋大學左側閒晃，意外發現一名施工工人的包包，就放在矮牆上，竟然立刻下手，快速翻開包包，拿走的皮夾。遭竊工人：「（被偷）上萬塊，背對他就是因為這樣，（一天的工資嗎）差不多，（那你會不會覺得這個小偷很可惡），可能他有需求吧。」基隆正濱派出所長陳炯維：「警方調查後發現一男子，將郭姓民眾錢包取走，已鎖定對象，全案積極偵辦中。」工人薪水被偷，超無奈，自我調侃，小偷有需求。（圖／民視新聞）工人薪水被偷，超無奈，自我調侃，小偷有需求。不過幸好警方已經鎖定了一名慣竊，只希望能盡快把血汗錢找回來。原文出處：一天工資全沒了！工地「矮牆上錢包」遭竊 損失達上萬元 更多民視新聞報導黃國昌稱「拉下賴瑞隆」是藍白共識 陳其邁回應了中年男不便於行上街乞討「每日不到345元」 當局一查：他放高利貸兄妹涉聯手討債 妹約見面兄拿刀槍逼還錢民視影音 ・ 13 小時前 ・ 2則留言
啃老逆子弒雙親2／靠銅板美食辛苦持家 佛心夫妻養大無業惡魔子）
本刊調查，死者廖姓夫妻平常在新北市三重區仁愛街賣蔥油餅，一賣就是30多年，每份蔥油餅只賣25至35元，被評為物美價廉、外酥內軟，且夫妻倆待人親切，所以生意不錯，也吸引不少外地饕客及美食部落客光顧，被封為三重的銅板美食。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 2則留言
天道盟會長黑狗遭斷腳筋！竟是他為義父尋仇 檢依重傷害未遂起訴
回顧案情，徐鉯翔過去認高寶勝為義父，也知悉過去賴億營曾找人來圍毆高寶勝，並導致其最終跛腳、行動有所不便，記恨在心中。徐為了替高尋仇，找來友人王銘緯一同策畫復仇，並派人跟監賴億營，於去年的12月1日掌握其人在台北市萬華區中華路停車場的行蹤。隨後，徐鉯翔、王銘緯...CTWANT ・ 20 小時前 ・ 發表留言
女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警
社會中心／王毓珺 吳培嘉 台北報導台北市發生一起離奇命案！在中山區，有一名26歲的網紅模特兒，陳屍在租屋處，離奇的是，案發時，只有男朋友在場，男友卻不報案，反而是拍下女模的嘴巴塞著襪子，雙手被窗簾綑綁的影片，甚至把影片傳給房東，說自己很忙、不想報警，後續，警方在屋內發現大量毒品，當場將死者男友依毒品罪逮捕。大批員警，在屋內將一名男子團團圍住，因為這裡發生命案，死者是男子的女友，警方更是在房裡，發現大量毒品。光是垃圾桶裡面，就找到19包使用過的毒品咖啡包，警方懷疑穿著粉色上衣的死者男友，涉有重嫌，當場將他逮捕。女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警（圖／民視新聞）附近住戶：「救護車來啊急救，警察也有來，急救很久，他（送）去醫院警察也有再來。」民視記者王毓珺：「情侶檔租屋的地點，就在榮星花園附近，但是案發時男友並沒有報案，而全案會曝光，就是因為男友拍下女友生前昏迷的畫面，傳給房東。」警方初步調查，26歲的死者洪姓女子，是一名網紅模特兒，精緻五官、甜美笑容，吸引大批粉絲關注，她從屏東北上打拚，卻離奇喪命，涉有重嫌的林姓男友，疑似在八大行業上班，有毒品、詐欺、傷害等前科，因為毒駕入監服刑，案發時，他拍下女友，嘴巴咬著襪子，雙手被窗簾綑綁，將影片傳給房東，表示自己很忙，不想報案，後續供稱，覺得女友一直抽搐，很像中邪，才會用窗簾綁住，固定雙手。女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警（圖／民視新聞）附近住戶：「好像是分租的，是不是人家好像有請他要搬離，不要再租他了，他們好像不願意搬還怎樣，是常常吵架呢還是說不付房租，可能要問屋主。」儘管案發當下，只有男友在場，但檢警沒有直接證據，能證明他跟命案有關，只能先依毒品罪嫌移送，至於男子是否和女友的死有關，檢警還要調查。原文出處：女模「嘴塞襪.窗簾綁手」離奇死亡！男友顧拍片：不用報警 更多民視新聞報導男子傳「女子綑綁片」給房東！被逮竟詭喊這4字女模離奇死亡！男友只顧錄影「嘴塞襪、窗簾綑綁」稱她中邪女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警民視影音 ・ 13 小時前 ・ 6則留言
彩虹架起山中來往橋樑！屏東原民文化園區「彩虹橋」恢復通行
原住民族委員會原住民族文化發展中心（以下簡稱原發中心）的原住民文化園區是春節遊客走春的熱門景點，園區內的指標性景點「一號吊橋（彩虹橋）」及「二號吊橋（觀流橋）」已全面完工，今天正式通橋，將迎接春節期間的龐大人流。原住民族文化園區內的「彩虹橋」及「觀流橋」在整修約2年後，今天在部落耆老的祈福聲中正式重自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
別再說酒醉誤事！醫團怒：醫療暴力國家必究 不提告也要罰
日前一名患者酒後大鬧台中中港澄清醫院急診，毆打護理師致腦震盪。北市醫師職業工會指出，不該把所有暴力劃歸為酒醉誤事，並強調無論醫護人員有無要提告，國家都要追究當事人的惡行。衛福部次長林靜儀則呼籲法界，不要再認為病人身體不舒服「其情可憫」，傷害來救命治療的人甚至影響其他人接受治療的機會，是加倍惡劣。中時新聞網 ・ 15 小時前 ・ 2則留言
彰化透天厝暗夜惡火！屋內雜物堆積如「垃圾山」 2人逃屋頂1女燒傷送醫
彰化縣社頭鄉驚傳暗夜火警，昨（24）日晚間9時許，清興路一處民宅因不明原因竄出火煙，由於屋內雜物眾多，火勢迅速延燒，警消人員獲報趕抵現場救援，發現有住戶自行逃生至屋頂避難，經搶救受困民眾順利脫困，僅有一名詹姓女子嗆傷送醫，所幸經治療後已無大礙。至於起火原因，有待火調人員進一步調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
台中頭汴山驚現白骨 警憑10年前記憶聯想失蹤婦｜#鏡新聞
一名筍農21日在台中太平整地時，發現一具已經腐爛的白骨，警方獲報到場搜索，案情一度陷入膠著，完全無法辨識死者的身分。不過，有一名員警叫張家漢，突然想到10年前有一名女子就在這座山失聯，沒想到，靠著超強記憶力，張家漢成為破案關鍵。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言