「阿嬤妳看眷村文化美食節」1/29開幕 重現眷村文化溫度與情感





為延續美軍駐台南時期於開元地區所留下的中美合作歷史與眷村生活記憶，台南市文資協會與台南市里政環衛文教協會，將於1月29日在台南市北區開南街，舉辦「阿嬤妳看眷村文化美食節」，透過眷村各省特色美食、文化展示與交流活動，重現逐漸淡去的年節氛圍與濃厚鄉愁，讓市民與遊客重新感受眷村文化的溫度與情感。

協辦單位之一的市議員蔡宗豪表示，開元、開南一帶不僅承載眷村生活記憶，也串聯過去美軍進駐台南的歷史軌跡，透過文化與美食的方式重新被看見，是非常珍貴的地方資產。希望藉由活動讓長輩回味過往，也讓年輕世代理解眷村文化背後的時代故事。

「阿嬤妳看眷村文化美食節」將於115年1月29日上午9時至10時30分開幕，活動形式以年貨大街為主軸，集結眷村各省特色美食、傳統年節小吃與文化展示，重現早年眷村過年時熱鬧溫馨的生活場景，營造兼具懷舊與人情味的年節氛圍。

蔡宗豪表示，眷村文化不只是飲食，更是一段段生活經驗與情感記憶的累積，因此他當選議員後，就著手籌畫串聯文化、美食與觀光，有助於讓地方文化被保存、被理解，也能為北區注入新的活力。

主辦單位指出，本次活動除文化與美食展現外，也結合社區參與與公益元素，規劃社區及公益團體義賣與市政宣導，讓年節氣氛不僅止於消費，更能傳遞溫暖與善意。期盼透過活動人潮，逐步形塑北區具代表性的文化美食品牌，成為台南獨有的城市文化亮點。

