阿嬤妳看眷村美食節 開鑼

二十九日在「阿嬤妳看」接連飄香五天的北區眷村文化美食節，今年集合一百四十三家攤商參與。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

北區前美國學校附近早年也有五大眷村盤踞，隨著老成凋謝、榮眷外移，眷村美食四分五散，每年眷村年貨大街才會吸引這麼多民眾前來回味。第二屆北區眷村年貨大街「二０二六阿嬤妳看眷村文化美食節」二十九日由副市長姜淋煌率北區區長潘寶淑、市議員蔡宗豪及北區里長們攜手敲鑼登場，一百四十三個南北二路眷村美食、雜貨攤，將一直展至二月二日結束。

「阿嬤妳看眷村文化美節」去年首辦廣受好評，今年由台南市文資協會攜手北區區公所、振興里辦公處、振興社區發展協會及南瀛眷村文化館共同辦理，從一月二十九日一直展至二月二日結束。

眷村年貨大街的催生者、南區新生里長王安國，以及南瀛眷村文化館館長金冠宏表示，眷村年貨大街開辦迄今已連辦二十三年，從南區到北區，現在也有人跟著辦，但正宗的就是上週南區明德里、本週北區「阿嬤妳看」市集和接下來二月六日至十日在棒球場舉辦的三個檔次。

昨日開場活動由前振興里長、立委謝龍介服務處執行長童小芸主持，副市長姜淋煌致詞表示，北區也是眷戶很多的行政區，特別是原美國學校舊址、美軍僑民居住的周邊以前都是眷村，共有九六新村、大道新城、長榮新城、三分子及永康四分子等眷村聚落，具有深厚的歷史與地緣意義，透過眷村年節活動持續累積地方記憶與情感的連結。

活動結合眷村傳統美食、年貨市集、社區表演及經典老歌演唱，重現早年眷村過年的熱鬧景象，讓民眾在採買年貨、品嘗美食的同時，也能重溫眷村的人情味。

北區區長潘寶淑表示，眷村美食嚴格說來已融入在地生活，成為台南小吃的一種。以前辦眷村年貨都得跑去水交社，自從前水交社「興中里」里長王安國把四散的眷村美食聯結成市集之後，方便民眾一次購足所需，去年「阿嬤妳看」的眷村年貨大街大受好評，今年延績辦理，也等於是南北眷村美食的大ＰＫ。

以受歡迎的臘肉為例，趙家、劉家、包家和陳家全部出動，且各具特色，比如板鴨，一般都只是曬過，但從大道新村遷移的陳家湖南臘肉則多了一道「燻」的工序，所以稱為「臘鴨」，外省媽媽的好手藝，都只在此時吃得到。

金冠宏指出，現場還推出每日眷村美食贈送活動，透過互動遊戲、打卡或ＬＩＮＥ分享方式，每日限量發送二百份眷村肉包；消費滿額還可兌換摸彩券或春聯等應景好禮，歡迎民眾前來採購。