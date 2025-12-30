阿嬤差2元買不了奶茶…男出手幫付「她卻不喝了」 噴淚結局曝光

生活中心／朱祖儀報導

原PO出手幫阿嬤付錢。（示意圖／資料照）

太溫暖！一名網友透露，最近半夜失眠到超商買東西，結帳時看到前面有一個快80歲的阿嬤，要買一罐鋁箔包奶茶，不過數完手上零錢，卻發現少了2元，只好尷尬離去，他當下隨即掏出錢幫忙結帳。事後阿嬤表示，其實自己不是沒錢，只是想念過世半年的老伴，看到他狀態不佳，也安慰道「這世界上沒什麼事是過不去的」，讓他差點飆淚。

一名網友在Dcard發文表示，最近因為趕專案加上分手，已經連續一週都失眠到凌晨2、3點，有天因為肚子餓就到樓下超商消費，看到前面的阿嬤穿著較舊、起毛球的碎花背心，準備要結帳，顫抖著數手上的零錢，結果因為少了2元，阿嬤只好尷尬和店員說，「不好意思，我還差兩塊錢，這罐我不買了。」

原PO見狀突然覺得心酸，直接從口袋掏出15元放在桌上，並說「我直接幫阿嬤付！」對方當下愣住並不斷道謝，還拿了一些零錢還給他。隨後阿嬤叫住他，並把奶茶塞到他手上，解釋自己不是沒錢，而是老伴以前每天都會在這時候買一罐奶茶給她，「他走了半年了，我今天突然好想他，想說來買一罐」，但因為出門太急才會拿錯錢。

「沒什麼過不去的！」他被安慰險噴淚

阿嬤還安慰原PO，「看你臉色這麼差，一定也很累吧？早點睡，這世界上沒什麼事是過不去的」，接著就自行離去。原PO看著對方的背影，眼淚差點掉出來，「我以為今晚我是全台北最慘、最孤單的人。 結果卻被一個同樣孤單的人慰藉了。」

阿嬤安慰原PO。（示意圖／翻攝自PIXABAY）

不少人感動表示，「這世界破破爛爛，總有人縫縫補補」、「天啊，這是什麼浪漫的劇情」、「這世界不愉快的事很多，但偶爾這樣的溫暖會讓人覺得還有努力的動力」、「其實有時候缺的不是錢，是溫情」，也有人說，「這篇暖到我以為是創作文，但我真的希望是創作文，這樣世界上就少一個為工作發愁的人，也少一個因為喪偶而孤單的老人。」

