阿嬤度假泡澡染1菌過世！驗屍結果出爐 家屬控渡假村疏失

國際中心／游舒婷報導

英國有一家人幫70歲的阿嬤安排了一場生日旅遊，未料卻成了奶奶最後一趟旅程。阿嬤在旅遊後罹患「退伍軍人病」後，不慎併發肺炎過世，事後家屬向外界宣導關於該疾病的相關知識，希望大家可以更了解該疾病，以防再有像他們家人一樣的意外發生。

英國一名70歲的奶奶度假完罹患「退伍軍人病」，不慎引發肺炎過世。（示意圖／取自pixabay）

根據《每日郵報》報導，當年70歲的克魯克斯（Paulette Crookes），在2020年2月7日，她與10名親屬前往英國懷特島（Isle of Wight）塔普內爾農場（Tapnell Farm）的一處度假屋慶祝生日，入住當晚，她長時間使用屋內的熱水按摩池，旅遊結束不到一個月，克魯克斯因身體不適送醫，檢查結果曝光，她因為感染退伍軍人菌（Legionella）引發肺炎，之後不幸過世。

歷經近6年調查與詳細驗屍庭審理後，陪審團裁定，克魯克斯確實是在該度假屋的熱水按摩池中感染退伍軍人菌。家屬隨即指控，地方政府環境衛生單位未依規定落實「適當的健康與安全程序」，家屬表示，這起意外其實「可以避免」。

死者女兒、51歲的妮可拉・沃恩（Nicola Vaughan）表示，入住隔天就察覺熱水池異常，「水有一股霉味，看起來混濁、顏色不對勁。」不只克魯克斯，其他家人也陸續出現不適症狀，孫子女更出現皮膚疹、嘔吐與腹瀉。家屬指出，醫師後來告知，這些症狀與「維護不當的熱水按摩池」有直接關聯。

對此，塔普內爾農場當時的房務經理喬安娜・洛伊德（Joanna Lloyd）在庭上表示，家屬入住期間每天都有檢測熱水池水質，並稱「不記得有發現任何問題」。然而，家屬反駁他們在整個住宿期間，並沒有看到任何人來檢查。

家屬表示，雖然痛失至親，但他們決定公開發聲，希望母親「完全可以避免的死亡」不會白白犧牲。家屬呼籲，這起事件應成為警示，提醒大眾與業者重視熱水按摩池的潛在風險，「只要我們的分享能挽救哪怕一條生命，那她的離去就不會毫無意義。」

