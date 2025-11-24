阿嬤廟口遛狗被色阿北誆幫按摩襲胸 嚇到做惡夢看醫生

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市藍姓男翁在楠梓區廟口遇陌生的遛狗婦人，誆稱可幫她做肩頸按摩，沒想到藍翁竟將手直接伸進她圓領寬鬆的上衣內，捏她胸部，氣到她多日做惡夢難以入眠，要就醫看診，怒告藍翁性騷擾，橋頭簡易庭判他徒刑3月，可上訴。

判決指出，藍性男子被害A婦並不相識，雙方僅於A婦遛狗時打招呼，今年1月9日上午，在楠梓區一處廟前廣場，藍趨前搭訕攀談，先假意幫A女按摩，要求A女背對其坐下，他站立於A婦身後，旋即自背後以右手抓住她之右手，拉她之右手撫摸A婦之胸部，之後快速從背後徒手伸入A婦上衣前領口內捏她胸部。

A婦嚇了一跳逃離現場，婦人事後覺得噁心、討厭、委屈、被羞辱，跟丈夫稱「我被鹹豬手了，那個阿伯說，想幫我按摩肩頸，結果他按到一半，手直接伸進衣服裡」之後難入眠、做惡夢，經醫師診斷為「急性壓力症候群」。

藍男於法院準備程序時始坦承犯行，但被害人不願調解，橋頭簡易庭依性騷擾罪判處3月徒刑，可易科罰金9000元，可上訴。

