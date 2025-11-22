「阿嬤我們來玩遊戲」！ 捷警靠童心對話喚醒婦人記憶
〔記者劉慶侯／台北報導〕一名7旬婦人在捷運府中站走失，獨自在大廳徘徊，台北捷運警察隊獲報趕赴現場，但對方僅能表達自己的名字，無法提供其他身分資訊，捷警靈機一動，以玩遊戲的方式卸下婦人心防，成功引導婦人回想起電話號碼，順利聯繫上家屬，協助返家。
台北捷運警察隊第四分隊員警潘品臣、洪振泰擔服巡邏勤務時，接獲通報捷運府中站有婦人迷途，經了解，婦人當天獨自從住家板橋區外出買菜後，疑似迷失方向，獨自徘徊至捷運府中站。
捷警到場後，發現婦人神情恍惚、語句混亂，除了自己的名字外，其餘身分訊息皆無法回答，捷警檢視隨身物品，也未找到手機、證件或任何可辨識身分的名牌。
最後捷警靈機一動，以較輕鬆的方式向老婦提議：「阿嬤我們來玩遊戲」，背出一組電話號碼，就買飲料當獎品給妳。老婦聽後露出放鬆的神情，緩緩說出一串記憶猶存的號碼。
捷警隨後撥打電話後順利聯繫到婦人孫子，進而聯繫到她兒子前往府中站將婦人接回。兒子到場後，看到母親安然無恙頻向警方致謝，十分感謝捷警耐心與機智。
捷警也提醒家屬可為其準備防走失相關物品，如識別手環、防走失名牌等，讓長者外出時能隨身佩戴，一旦走失，他人可立即識別身分並通知家屬。
捷運警察隊表示，隨著台灣步入高齡化社會，失智與走失事件更可能成為日常面臨的社會課題，呼籲家屬應提高警覺，及早為長者做好安全準備，並留意其外出狀況。若不慎走失時，請立即向站務、保全人員或捷運警察反映，或撥打110請求協助。
更多自由時報報導
台灣首見！ 綠藤生技、歐萊德等14業者化粧品摻致癌「蘇丹紅」
化粧品驗出蘇丹紅 專家示警：護唇產品風險最高
全猜錯！「三角形神秘標示」滿布彰化市路面 用途曝光
塞到快往生！彰化東外環道晚間「紫爆」 狂塞2小時原因曝
其他人也在看
3小時內「蘇澳變汪洋」！車非補助項目 受災戶怒炸
3小時內「蘇澳變汪洋」！車非補助項目 受災戶怒炸EBC東森新聞 ・ 15 小時前
台中交通號誌6612處全國最多 故障2小時內「即刻救援」
台中市交通號誌設備密度高，行車號誌燈共計6612處，數量為全台最多，為強化交通行車秩序及維護交通安全，台中市交通局建置巡查機制，提供24小時搶修服務，更訂接獲1999市民專線通報後，必須2小時內到場檢修、排除異常，確保交通秩序不中斷。交通局長葉昭甫指出，台中市目前設置的行車號誌燈共計6612處，包括自由時報 ・ 2 小時前
二周目來了!《羊蹄山戰鬼》宣布將於本月釋出免費大更新!
才剛確認入圍TGA年度遊戲的開放世界武士動作遊戲 《羊蹄山戰鬼》， 在近日突發宣布將迎來 1.1 版本的免費更新； 其中最大的亮點，莫過於加入期待已久的「New Game Plus」模式， 玩家們可以在主選單中，沿用首次通關時獲得的全部裝備與強化， 以更完整的角色姿態再度踏上旅程；本次更新也同時追加了高難度模式， 以及兩個全新獎盃，喜歡挑戰的你，是否已經開始蠢蠢欲動了呢? 此外，遊戲中還將出現一位全新商人，販售全新的護符、染料與外觀道具，此次更新將有超過30種的全新裝飾品、以及裝備武器的額外升級選項， 同時還帶來了全新的輔助功能、以及照片模式等諸多新功能的翻新； 遊戲更新將於 11 月 24 日上線， 如果你是還在猶豫要不要入手這款遊戲的玩家，不妨可以趁著這個機會， 入手體驗看看這一款有可能斬獲年度遊戲的大作喔。 ©2025 Sony Interactive Entertainment LLC. ©Sucker Punch電玩宅速配 ・ 1 天前
內政部最新統計︰6％新生兒從母姓創新高 花東最多
內政部公布最新統計，今年1月至9月出生嬰兒計8萬1381人，從父姓者7萬6442人占93.9％，從母姓者4884人占6.0％為歷年新高，男、女嬰從姓結構相似，從母姓的比率以台東縣16.85%最高、花蓮縣占 16.5％居次。此外，由父母雙方共同約定，從父姓者比率為96.5％，從母姓者為3.4％，亦為歷自由時報 ・ 2 小時前
荷包又要瘦了！蝦皮將推全站免運 盤點年末搶便宜購物
荷包又要瘦了！蝦皮將推全站免運 盤點年末搶便宜購物EBC東森新聞 ・ 4 小時前
傳美考慮放行輝達晶片輸中 華府鷹派憂助長北京軍力
（中央社華盛頓21日綜合外電報導）多名知情人士表示，由於美中關係趨於緩和，川普政府正考慮批准輝達（Nvidia）向中國銷售H200人工智慧（AI）晶片，這可能為美國先進技術對中國輸出帶來新的可能性。中央社 ・ 5 小時前
「保暖神衣」好市多登場！網見「跳水價格」驚呆 評價兩極
「保暖神衣」好市多登場！網見「跳水價格」驚呆 評價兩極EBC東森新聞 ・ 13 小時前
萬大線一期工程進度突破82％ 永平國小站迎來全台首座「可呼吸」通風井
台北市政府捷運工程局昨（20）日公布萬大線第一期最新施工進度，截至10月底整體工程已達82％，全線軌道正陸續鋪設，各車站也同步推進出入口、連通道與裝修工程，力拚於2027年完工。未來通車後，從中正紀念堂前往中和高中僅需約14分鐘，雙北西南區域與市中心的交通可望明顯改善。住展房屋網 ・ 1 天前
打呼與胃酸逆流息息相關：睡眠呼吸中止症患者高達6成有逆流問題
睡眠呼吸中止患者因為睡眠品質變差，就會大幅增加許多慢性疾病風險，長期下來，將提高死亡風險，對健康的威脅不容忽視。 台灣睡眠醫學會理事、新光醫院睡眠中心主任暨呼吸加護病房主任、輔仁大學醫學系講師林嘉謨指出強調，睡眠呼吸中止症最危險的是，因為上呼吸道阻塞，導致二氧化碳堆積，使的血中含氧濃度下降，造成身體長期缺氧，且容易引起心臟及大腦血管擴張及增加負擔，進而產生高血壓、心律不整、冠狀動脈心臟病、心肌梗塞、心臟衰竭、腦中風。大幅提高罹患心血管及腦血管疾病的發生風險，嚴重更會增加猝死機率，就連發生車禍意外機率，也比一般人高出2.47倍。 1.心血管疾病根據研究顯示，罹患睡眠呼吸中止症，會增加1.3至2.3倍心血管疾病風險，分別為高血壓2.9倍風險、心臟衰竭2.4倍風險、心肌梗塞5倍的風險。 林嘉謨表示，主因就是睡眠呼吸中止症會發生間斷性缺氧，造成血管壁的阻塞，進而引起血壓上升，高血壓易併發心律不整，引起心肌肥大，增加冠狀動脈心臟病、心肌梗塞、心臟衰竭的發生率。 2.腦血管疾病根據研究顯示，睡眠呼吸中止症患者，罹患腦中風的風險增加1.6倍。由於身體慢性缺氧、過度刺激交感神經系統，導致血壓升高、動脈常春月刊 ・ 3 小時前
台積電跌60元至1395！昨日漲幅全吐回、網崩潰「昨天衝進去被套鼠」 名師解析
輝達財報太亮眼帶來的煙火只有一天，台積電（2330）今（21）日開盤再度失守 1400 元大關，前一天的漲幅全數吐回，市值跌到36.17兆元，一天蒸發逾兆元，網友喊：「 昨天衝進去的被套鼠了」，分析師指出，市場現階段重回防禦心態，投資人操作宜採分批、減壓方式應對震盪。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
藍小雞閃躲掛黃國昌看板 張益贍：新北要看「這人」！
論壇中心/綜合報導鄭黃會剛結束，國民黨副主席李乾龍直指黃國昌的聯合政府概念、用於藍白搭檔2026正副市長候選人「也行」。對此，政治評論員張益贍「鼓勵」黃國昌當副市長候選人，到最後看是李四川在選、還是黃國昌在選，不過新北市這局最關鍵一票、是侯友宜決定的。而國民黨新北市議員呂家愷被連番「靈魂拷問」、願不願意選舉招牌放上黃國昌合照，繞了一圈、也給出了答案。政治評論員張益贍、主持人張孟琦接連在《台灣向前行》節目中「靈魂拷問」呂家愷，如果國昌搭配李四川是否支持、議員選舉看板願意是否放上「十指緊扣」黃國昌的照片，呂家愷始終不願正面回應、絕口不提黃國昌三個字，只含糊其辭稱「藍白合的期待」，目前正的副的還不知道是誰、到底有沒有還不知道，「但自己一定會掛有侯友宜的看板」。呂家愷語畢，全場都笑了。張益贍直指，黃國昌即使不選，即使支持國民黨掛副市長，對小雞真的有利嗎，為什麼，黃國昌的不滿意度，高達快要六成，連國民黨的人有五成六的人，對於黃國昌不滿意，有很多國民黨人認為「只要有黃國昌就投不下去」。張益贍表示，新北市這局不是黃國昌講了算、也不是李乾龍講了算，呂家愷講到一個重點，最重要的意見是侯友宜，要搭配副市長 ，劉和然也贏黃國昌一點點，要搭配副市長也是劉和然搭配李四川，怎麼會是你黃國昌，你排名老三，老三你去旁邊坐旁邊等，最後決定的新北市長最關鍵的一票，是侯友宜怎麼決定的。原文出處：呂家愷閃躲掛黃國昌看板 張益贍：藍白新北要看「這個人」！ 更多民視新聞報導一日北高免費仔？黃國昌遭酸「有錢請狗仔、沒錢報名」？藍量身打造沈伯洋民調？他舉手發問：想看「這藍委」的！國蔥8.7%保護傘「開好開滿」？他揭動機：2/1無縫「開競總」！民視影音 ・ 5 小時前
獨居男子受傷屋內遍地「黃金」 北港警消暖心救人
雲林北港消防分隊本月兩度獲報，鎮內一名獨居男子救護案，頭一次男子拒絕就醫，第二次經勸說才同意，因其行動不便，消防弟兄不畏其屋內、身上穢物，順利將他送至醫院就診。家人委託縣府秘書前往慰問，感謝弟兄辛勞。消防人員表示「男子平安就好」，感動眾人。自由時報 ・ 4 小時前
《百貨股》7-ELEVEN X Metro Taipei聯名店即日起開幕
【時報記者張漢綺台北報導】統一超(2912)7-ELEVEN與台北捷運公司跨界同盟，打造全台首間「7-ELEVEN X Metro Taipei聯名店」，即日起於台北捷運台大醫院站1號出口閘門旁盛大開幕，預估每月將吸引135萬人次到店體驗。 7-ELEVEN深耕社會基礎建設、持續滿足生活消費需求，透過擴展門市與智FUN機等多元服務通路，全台服務據點合計已超過8,200家，其中逾百大服務據點已深入全台各地高鐵、台鐵、捷運、客運等交通路線站內服務，以提供各大交通樞紐高人流的消費需求。此次與台北捷運公司深度合作打造全台首間「7-ELEVEN X Metro Taipei聯名店」，共同探索生活購物與交通服務跨業整合的多元可能性，挖掘更多未來社會需求。 統一超表示，全台首間「7-ELEVEN X Metro Taipei聯名店」位於醫院、校園、政府機關、觀光景點周邊，客層廣泛涵蓋醫師、學生、公務人員、海內外旅客等，為滿足就近便利的進出站購物體驗，店內精選CITY系列飲品、熱食自助區、鮮食人氣自有品牌星級饗宴、天素地蔬等豐富、便利帶著走的食飲選擇，代收繳費、ibon便利生活站、列印事務機等生活服務時報資訊 ・ 2 小時前
檸檬一斤78元 屏東里港警分局出動無人機「護檸」
檸檬是屏東縣重要農產品，種植面積約1900公頃，為全台第一大產區，其中九如鄉又有「檸檬的故鄉」之稱，入冬以來檸檬價格不斷上漲，由一台斤2、30元來到近期最高78元，為防制檸檬、農機具遭竊，屏縣里港警分局啟動為期1個月的「護檸專案」。里港警分局表示，檸檬是農民重要收入來源，因此展開為期1個月的「護檸專自由時報 ・ 3 小時前
加薩重建計畫恐遇阻 葉門對加入穩定部隊陷兩難
（中央社記者施婉清開羅21日專電）葉門消息人士日前表示，美國總統川普在聯合國批准其擬議的加薩重建計畫後，邀請葉門加入「國際穩定部隊」。葉門政府對此感左右為難，擔心最終可能導致他們與哈瑪斯及其他巴勒斯坦組織開戰。中央社 ・ 13 小時前
各隊可以開始搶人了！日職一打一投岡本和真、高橋光成正式入札
體育中心／丁泰祥 報導今年大聯盟休賽季球員市場充滿濃濃的日本味，繼村上宗隆以及今井達也行使入札之後，讀賣巨人隊右打內野手岡本和真，以及西武獅隊右投高橋光成也將入札，挑戰大聯盟，從台灣時間的星期六開始，到明年的1月5號這段期間，看哪一支球隊能夠爭取到他們加盟。FTV Sports ・ 22 小時前
冬天皮膚乾癢超困擾？醫揭洗澡3大地雷 再曝「3步驟保濕法」還你水嫩肌
冬季皮膚乾癢怎麼辦？隨著冷空氣報到，氣溫驟降、空氣濕度降低，許多民眾開始出現皮膚乾燥、脫屑、搔癢等問題。恩主公醫院皮膚科江明哲醫師指出，這些症狀雖看似小事，但若長期忽視，可能演變成慢性濕疹、異位性皮膚炎，甚至引發感染性皮膚炎。醫師建議，當乾癢伴隨紅腫或破皮時，應及早就醫檢查。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
影》北捷萬大線1期進度逾82％！「會呼吸的車站」曝光
台北市政府全力推動「捷運六線齊發2.0」，其中橫跨雙北的萬大線第1期工程截至10月底施工進度已達82％，目前全線軌道陸續舖設中，各車站正施作連通道、出入口結構及裝修，朝向民國116年完工目標邁進。通車後中正紀念堂至新北市中和高中只要14分鐘，可大幅縮短台北市萬華及新北市中和、永和、土城與雙北核心區交通時間。中時新聞網 ・ 1 天前
白天氣溫緩升 吳德榮：下週東北季風南下
（中央社記者吳欣紜台北22日電）氣象專家吳德榮指出，今天氣溫緩升，北台灣仍偏涼，24日晚一小股東北季風南下，北台灣氣溫降，25日、26日東北季風轉乾減弱，27日東北季風增強、28日又轉乾，日夜溫差大。中央社 ・ 3 小時前
屏東四重溪溫泉季盛大登場 連續101天點亮全台最長冬季慶典
【互傳媒／記者 蘇彩娥／屏東 報導】冬日落山風迎來最熱情的暖流，2025-2026屏東四重溪溫泉季21日晚間熱互傳媒 ・ 3 小時前