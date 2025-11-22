「阿嬤我們來玩遊戲」！ 捷警靠童心對話喚醒婦人記憶

〔記者劉慶侯／台北報導〕一名7旬婦人在捷運府中站走失，獨自在大廳徘徊，台北捷運警察隊獲報趕赴現場，但對方僅能表達自己的名字，無法提供其他身分資訊，捷警靈機一動，以玩遊戲的方式卸下婦人心防，成功引導婦人回想起電話號碼，順利聯繫上家屬，協助返家。

台北捷運警察隊第四分隊員警潘品臣、洪振泰擔服巡邏勤務時，接獲通報捷運府中站有婦人迷途，經了解，婦人當天獨自從住家板橋區外出買菜後，疑似迷失方向，獨自徘徊至捷運府中站。

廣告 廣告

捷警到場後，發現婦人神情恍惚、語句混亂，除了自己的名字外，其餘身分訊息皆無法回答，捷警檢視隨身物品，也未找到手機、證件或任何可辨識身分的名牌。

最後捷警靈機一動，以較輕鬆的方式向老婦提議：「阿嬤我們來玩遊戲」，背出一組電話號碼，就買飲料當獎品給妳。老婦聽後露出放鬆的神情，緩緩說出一串記憶猶存的號碼。

捷警隨後撥打電話後順利聯繫到婦人孫子，進而聯繫到她兒子前往府中站將婦人接回。兒子到場後，看到母親安然無恙頻向警方致謝，十分感謝捷警耐心與機智。

捷警也提醒家屬可為其準備防走失相關物品，如識別手環、防走失名牌等，讓長者外出時能隨身佩戴，一旦走失，他人可立即識別身分並通知家屬。

捷運警察隊表示，隨著台灣步入高齡化社會，失智與走失事件更可能成為日常面臨的社會課題，呼籲家屬應提高警覺，及早為長者做好安全準備，並留意其外出狀況。若不慎走失時，請立即向站務、保全人員或捷運警察反映，或撥打110請求協助。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台灣首見！ 綠藤生技、歐萊德等14業者化粧品摻致癌「蘇丹紅」

化粧品驗出蘇丹紅 專家示警：護唇產品風險最高

全猜錯！「三角形神秘標示」滿布彰化市路面 用途曝光

塞到快往生！彰化東外環道晚間「紫爆」 狂塞2小時原因曝

