阿嬤打得都比我強！日本92歲婦《鐵拳8》奪冠 刷新最高齡紀錄

（記者許皓庭／綜合報導）日本電競界日前誕生了一位傳奇冠軍。高齡 92 歲的酒井壽子（Hisako Sakai）在第 12 屆「長者電競大賽」中，憑藉格鬥遊戲《鐵拳 8》的操作技巧勇奪金牌，創下該賽事史上最高齡的奪冠紀錄。這場針對 65 歲以上長者舉辦的競技盛事，透過直播引發全球玩家關注，酒井壽子在對戰中展現出的熟練動作與反應力，成功打破外界對高齡者的刻板印象。

圖／高齡 92 歲的酒井壽子（Hisako Sakai）在第 12 屆「長者電競大賽」中，憑藉格鬥遊戲《鐵拳 8》的操作技巧勇奪金牌，創下該賽事史上最高齡的奪冠紀錄。（翻攝 一般社団法人ケアeスポーツ協会 X）

在本次賽事的最終決賽中，來自愛知、岐阜與三重等地的 8 位強者展開角逐，選手年齡層介於 73 歲至 95 歲。92 歲的酒井壽子在決賽選用角色「克勞迪歐」（Claudio），迎戰 74 歲的杉山五郎。比賽過程中，酒井壽子不僅操作節奏極度穩定，更能靈活施展連續技與大招，流暢度完全看不出與年輕玩家的差距，最終順利擊敗對手封王。

酒井壽子在賽後受訪時開心地表示，自己從參賽之初就是以奪冠為終極目標，能夠如願以償感到非常興奮。她也幽默地提到，若主辦單位未來繼續舉辦賽事，她一定會再度報名挑戰。這場由日本關懷電競團體舉辦的比賽，不僅由專業解說員即時分析，更透過 YouTube 直播向全世界展示，酒井壽子的表現也讓專業解說對其判斷力讚嘆不已。

對於這類賽事的意義，主辦單位指出，推廣電競的核心目的在於鼓勵高齡長者透過遊戲維持腦力運作與手眼協調，並作為一種新型態的社交活動來豐富退休生活。酒井壽子的成功實例，也讓主辦方萌生將賽事由地方性轉向全國性規模的念頭。網友則在賽後紛紛留言盛讚，認為「這才是真正的競技精神」、「年齡從來不是享受科技的障礙」。

這場「鐵拳奶奶」的成名戰，再次向大眾證明數位娛樂並非年輕人的專利。酒井壽子憑藉熱情與練習，在 92 歲高齡之際站上競技巔峰，不僅刷新了紀錄，更成為長青電競領域的最佳典範。主辦單位計畫未來將結合更多遊戲項目，持續推廣「活到老、玩到老」的數位生活理念。

