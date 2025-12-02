阿嬤拗退貨關東煮回鍋滷！北市衛生局說話了

▲北市衛生局食藥管理科長林冠蓁指出，消費者購買之食品，不得再回收投入製程或提供其他消費者食用。（圖／北市衛生局提供）

[NOWnews今日新聞] 台北市天母有一名老婦人昨日上午10點到超商購買關東煮，下午卻突然跑回員門市並要求退貨，她遭店員拒絕後，還繼續盧店員幫她「放下去滷一滷再拿起來」。對此，台北市衛生局今（2）日表示，本案應屬消費爭議案件，建議消費者及商家可向各縣 市消費者保護中心申請消費爭議調處，但依《食安法》第8條「食品良好衛生規範準則」，餐飲業、販售業於製備及供應過程應避免交叉污染，故消費者購買之食品，不得再回收投入製程或提供其他消費者食用。

廣告 廣告

天母有一名老婦人昨日上午10點到超商購買關東煮，下午卻突然跑回員門市並要求退貨，婦人在聽到店員不接受退貨後，竟還強調，「來買茶葉蛋像白煮蛋一樣」，過程竟然還提及「阿不然你幫我放下去滷一滷再拿起來阿」，店員對此回覆說，「姐～如果是別人放下去滷你還敢買嗎？」

北市府衛生局食品藥物管理科林冠蓁科長回應表示，本案應屬消費爭議案件，建議消費者及商家可向各縣市消費者保護中心申請消費爭議調處。已販售之食品，即已脫離業者可完全掌控之衛生環境，存在其他不可控之污染風險。依食安法第8條「食品良好衛生規範準則」，餐飲業、販售業於製備及供應過程應避免交叉污染，故消費者購買之食品，不得再回收投入製程或提供其他消費者食用。

林冠蓁指出，原則上，凡已售出或已提供消費者取用之食品，均因可能發生交叉污染之風險，不得再回收重新供應或販售，以確保食品衛生安全。前述原則亦適用於已提供消費者之完整外包裝食品，即使外包裝看似完整、未拆封，惟因曾置於消費者桌面，衛生狀況難以確認，為維護食品安全，仍以不得回收再供應、應予報廢為原則。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

發言人李有宜突宣布退黨！民眾黨：尊重個人生涯規劃

陸戰隊又傳憾事！99旅中尉稱檢查槍彈擊發身亡 軍方回應了

李有宜受「冷暴力」退黨？黃國昌稱「真不知」：祝福早日完成學業