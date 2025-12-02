阿嬤拗「退貨關東煮」回鍋滷！他神回覆被網讚：超穩

生活中心／饒婉馨報導

台北天母有一名阿嬤於昨（1）日上午10點到超商購買關東煮，下午卻突然跑回員門市並要求退貨，她遭店員拒絕後，還繼續盧店員幫她「放下去滷一滷再拿起來」，店員不但沒有不耐煩或跟阿嬤爭吵，反而簡單回了1句話，讓網友直言「Respect」，他上傳影片後，掀起網友一陣熱議。





台北天母阿嬤買了關東煮近5小時後，返回原超商要求退貨。（圖／翻攝自 Threads ＠shaoyu1013）





網友昨（1）日於超商意外拍攝到一部阿嬤要求退貨食品的過程，影片曝光後在網路瘋傳。一位住天母的阿嬤早上10點去超商買了茶葉蛋、關東煮，並在下午4點返回超商要求退貨，店員理性思考後認為時間已間隔太久，不接收退換。阿嬤在被拒絕後，便開始抱怨「我又不是隔天，我10點多來買，11點多到家，那我回去要煮飯睡個午覺嘛」，見店員沒有接受退貨，她仍不放棄繼續盧「我從士東國小、中山北路六段走來也要也要半個鐘頭耶」，店員冷靜回覆「嗯，那你怎麼不在那邊附近超商買，要來這邊買」，阿嬤對此沒做出回應，店員接著說「沒關係！我問一下」。原PO把影片發到Threads上，還表示「Respect店員」。

阿嬤還把食物帶來，狂盧店員幫她放回去滷一下，引來許多網友撻伐這行為。（圖／翻攝自 Threads ＠shaoyu1013）

阿嬤在聽到店員回覆後還強調，「來買茶葉蛋像白煮蛋一樣」，過程竟然還提及「阿不然你幫我放下去滷一滷再拿起來阿」，店員對此回覆「姐～如果是別人放下去滷你還敢買嗎？」，讓原PO都直言「這個阿嬤好狠，退貨都退到關東煮了」。影片曝光後，迄今為止已累積27萬次瀏覽、3741人按讚，轉發次數高達2257次；網友看了影片後表示「店員好可憐」、「店員已經知道不能退，但還是要好好回覆，不然阿嬤一定會吵更兇」、「誰家的阿嬤來領回去好嗎，這種吃的東西都拿出店門口還敢拿回來退」、「台灣鯛」、「阿嬤不要鬧」。









《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：天母阿嬤狂拗店員「退貨關東煮、放回去滷」掀熱議…網酸：當美式賣場？

