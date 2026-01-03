阿嬤拜拜讓一家三代鉛中毒！毒物醫點兇手 長期吸入恐致癌

生活中心／游舒婷報導

日前亞洲大學附設腎臟科醫師林軒指出，一名阿嬤因為貧血、雙腳水腫送醫，進一步檢測出血鉛濃度達59mg/dL，後來才知道是因為長期燃燒廉價香所致，更讓他們一家三代都有鉛中毒的反應。林口長庚醫院毒物科主任顏宗海點出，購買劣質香恐賠上健康，提醒購買前要注意來源、燃燒時盡量保持空氣流通。

阿嬤燒劣質香讓一家三代都出現鉛中毒的狀況。（圖／資料照）

據《健康2.0》報導，醫師林軒曾分享一起案例，一名阿嬤因嚴重貧血、雙腳水腫送醫，一開始醫師以為她營養不良，沒想到進一步檢測發現血鉛濃度高達59mg/dL，出現鉛中毒反應，進一步追查後，甚至發現阿嬤家人也都出現鉛中毒反應，背後原因就是長期燃燒不合格的香。

對此，顏宗海指出，不合格的製香和進口的劣質香品多次被檢出重金屬「鉛」、致癌劇毒「苯」，雖然隨著國內標準檢驗局抽驗標準提高，市售香品的不合格率已經大幅降低，但相關風險還是在，過去曾在中國的香中驗出鉛超標，表示劣質香品還是有混入重金屬的可能。

除了有害物質外，顏宗海更提醒空氣汙染的危險，如果在通風不良的狀況下燒香，造成的影響就像二手菸，長期吸入不僅影響肺部、呼吸道，更增加罹患肺腺癌的風險，對小孩尚未成熟的器官影響更大。

顏宗海提醒，民眾出國旅遊時，可能會買薰香當成伴手禮，這類香品沒有台灣的抽檢把關，如果長期在密閉空間燃燒吸入，就可能發生鉛中毒，為了減少相關風險，顏宗海提醒，盡量選擇台灣製造、檢驗合格的香品；此外，燃燒香品時一定要保持空氣流通。

