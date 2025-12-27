阿嬤拜拜30年「全家鉛中毒」 腎臟醫：劣質香品惹禍

腎臟科醫師林軒任近日分享一起家庭集體鉛中毒案例，一名阿嬤因嚴重貧血與雙腳水腫就醫，血紅素僅剩5.8，血液抹片檢查發現紅血球上布滿嗜鹼性點狀結構，這是重金屬中毒的重要警訊。檢驗結果顯示血鉛濃度高達59，追查後發現禍首竟是她燃燒長達30年的劣質香品，更令人震驚的是，家中其他成員也同樣出現鉛中毒症狀。

一名阿嬤重金屬中毒，追查後發現禍首竟是燃燒長達30年的劣質香品 。（示意圖／pixabay）

林軒任在臉書粉絲專頁「引人入腎・林軒任醫師」指出，許多民眾誤以為重金屬中毒只會發生在電池工廠作業員或工業區居民身上，實際上風險可能就存在於日常生活環境中。他表示，鉛進入人體後會假裝成鈣質，被骨骼吸收並長期儲存，骨頭就像一個「地下倉庫」，將鉛存放數十年，即使血中濃度一度下降，並不代表毒素已完全清除。

廣告 廣告

該案例中，阿嬤的3歲與12歲孫子血鉛濃度分別達30與40。林軒任說明，鉛能穿透腦部屏障，對兒童影響尤為嚴重，長期累積恐影響注意力與學習能力，家長往往誤以為只是行為問題，卻忽略了環境毒素的影響。他形容，這些鉛會像橡皮擦一樣深深累積在腦中，造成小朋友過動或學習障礙。

林軒任進一步解釋，接受螯合劑治療後，部分患者的血鉛濃度仍可能在數月後回升，原因並非再次暴露，而是骨骼中的鉛逐步釋放回到血液中。特別是長者若本身有骨質疏鬆問題，當身體分解骨質以補充鈣質時，藏在骨頭內的鉛也可能同時釋出，重新進入血液對全身器官造成傷害，使治療更加棘手。

針對民眾常見的燒香習慣，林軒任強調傳統祭拜本身沒有問題，但需留意降低風險。他建議神明廳應保持良好通風，避免煙霧微粒在室內堆積。此外，清潔時應避免乾擦揚塵，改以濕抹布擦拭，以減少鉛粉塵在空氣中散布；同時選擇品質合格、有檢驗證明的香品，減少重金屬暴露。他強調，誠心祭拜不需要煙霧繚繞，一柱清香配上新鮮空氣，才是對家人最好的保護。

延伸閱讀

失眠心悸恐是自律神經失調！20至40歲女性為高危險群

氣溫驟降過敏加劇？中醫三九貼「一九」改善虛寒體質倒數中

RSV傳染力超流感2倍！嬰幼兒感染後氣喘風險飆升3倍