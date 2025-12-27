阿嬤拜拜30年1舉動害全家「鉛中毒」 醫示警：導致兒童學習障礙

一家人完全沒有接觸油漆、電鍍或工業污染，最後卻被診斷出「全家鉛中毒」，真正的元兇竟是家中長年燃燒的劣質香品。（示意圖／翻攝自pixabay）

提到鉛中毒，多數人直覺聯想到工業區、電池工廠或高風險作業環境，但腎臟科醫師林軒任近日在臉書分享的臨床案例卻顛覆這項迷思。他指出，一家人完全沒有接觸油漆、電鍍或工業污染，最後卻被診斷出「全家鉛中毒」，真正的元兇竟是家中長年燃燒的劣質香品，「你以為鉛中毒離你很遠，其實只差一個巷子的距離。」

林軒任醫師回憶，這起案例的關鍵人物是一名年長的阿嬤，因嚴重貧血與雙腳水腫就醫，檢查發現血紅素僅剩5.8g/dL。起初醫療團隊以為是高齡導致的營養不良，但在進一步檢視血液抹片後，卻發現紅血球上出現大量「嗜鹼性點狀紅血球」，這是醫學上高度警示重金屬中毒的重要線索。

後續檢測結果更令人震驚，該名阿嬤的血鉛濃度高達59μg/dL。深入追查生活史後才發現，她已連續30年在家中點燃來路不明的香品。更嚴重的是，不僅阿嬤中毒，同住的家人檢驗後也發現血鉛濃度偏高，形成罕見的「家庭群聚鉛中毒」現象。

林軒任提醒，社區中許多神壇或宮廟終日燒香，香品成分卻鮮少受到檢驗，燃燒後產生的微粒與粉塵會在室內環境中累積，長期吸入恐成為隱形毒源。他也感嘆，許多人以為自己與工業污染無關，卻忽略了日常生活中的慢性暴露風險。

談到鉛中毒為何特別棘手，林軒任醫師解釋，鉛進入人體後會「偽裝」成鈣質，被骨骼誤以為是營養而儲存起來，就像被藏進骨頭裡的「秘密地下室」，一待就是數十年。即便接受螯合治療、血鉛濃度一度下降，也可能在數月後再度升高，原因並非再次中毒，而是骨骼中的鉛隨著骨質代謝重新釋放回血液。

林軒任特別指出，長者若本身有骨質疏鬆問題，當身體分解骨質補充鈣質時，這些長年累積的鉛就會「破門而出」，再次對全身器官造成傷害。

此外，鉛對兒童的影響更不容忽視，該案例中，家中3歲與12歲的孩子血鉛濃度分別高達30與40μg/dL。林軒任表示，鉛能穿透腦血屏障，在腦中長期累積，影響神經發育，可能導致過動、注意力不集中或學習障礙。許多家長誤以為孩子只是調皮，卻不知道環境中看不見的鉛粉塵，正悄悄影響孩子的一生。

針對台灣普遍的祭拜文化，林軒任強調，問題不在於拜拜本身，而是方式是否安全。他呼籲民眾重視室內通風、清潔方式與香品品質，避免讓傳統習俗在無意間成為健康負擔。他也提醒，誠心不必建立在煙霧繚繞之上，「一柱清香配上新鮮空氣，才是對家人最好的交代。」



