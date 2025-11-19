阿嬤搭代步車只能站門口看 NET店員1舉動20萬人暖哭：用新台幣下架

近日有行動不便的阿嬤到NET，店員一個舉動讓20萬人感動不已。（圖／Google Map）

身障人士的生活不便程度其實遠超大家想像，例如購物時許多店家因空間限制，無法設置無障礙空間，身障人士無法入內。近日就有一名行動不便的阿嬤，想要到NET挑衣服，但搭著代步車的她無法下車，只能站門口看，未料NET店員1個超暖舉動，讓20萬人感動不已。

IG加上Threads擁有近8萬粉絲的網紅「Yihua翊樺」日前貼出一段影片，只見有個阿嬤搭著代步車到NET門口，但因為雙腳不便，沒辦法入內，只能在門口對著服飾乾瞪眼。沒想到NET女店員見狀後，把衣服一件一件的拿到門口讓阿嬤挑，並耐心跟阿嬤說明特色，讓阿嬤開心地挑選衣服。

影片曝光後，將近300萬人瀏覽，並有20萬人按讚，網友大讚：「總公司務必幫這位店員加薪」、「該用新台幣下架NET了」、「這店員也太親切了」、「這服務超乎我想像」、「這我知道，高雄仁武仁雄路那間」、「我超多衣服都在NET挖寶的，下次要挖更大力」、「這阿嬤好像是常客了，之前就看過店員拿衣服在門口給她挑」、「看了覺得好感動」、「要不是有這部影片，我從來沒有站在身障人士的角度去想他們要怎麼買衣服」。

不僅如此，還有網友向大家分享，NET有與家扶基金會合作，年末會有一天必館，讓家扶幫助的家庭入內挑選衣服，全程不用花錢，員工也非常親切，自己就是受惠者之一，到現在依然很感謝NET員工。「到了年末又不得不提每年NET都會封館讓貧困的家庭可以免費自由挑選自己需要的衣物」，其他人也附和，就是知道這件事，才會定期到NET消費支持。

NET年末都會館一天，讓弱勢家庭近來免費挑服飾。（圖／本報資料照）

