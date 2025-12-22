阿嬤會「妮可腰帶R閃」你敢信？70歲選手在《英雄聯盟》銀髮電競賽震驚網友

「亞洲銀髮電競城市盃台灣站」於昨（21）日在新北電競基地熱烈開打，由財團法人終身學習基金會主辦，吸引平均年齡達 70 歲以上的銀髮選手參賽。比賽聚焦《英雄聯盟》項目，採取積分淘汰賽加冠亞軍戰形式，參賽隊伍包括「雙北翔鶴」、「台中尚青」、「正修樂齡COUGAR」與「正修COUGAR縱貫隊」，展現長者不輸年輕人的電競身手。

太強啦！（圖源：財團法人終身學習基金會）

不過比賽中最吸睛的趣聞，莫過於「正修樂齡COUGAR隊」的輔助選手 slayallday 使用妮可在中路腰帶閃現大絕一開三，再搭配好運姐彈幕掃射擊退對方。由於操作的選手已經是高齡 70 歲的阿嬤（主播誤認為爺爺），沒想到還可以展現如職業賽場一般的超凡操作，瞬間成為網友們的焦點，驚訝表示：「阿嬷來都比妳牆」、「真的是老妮可了」、「可以加入 CFO 了」、「超強」、「這操作太猛了」、「阿嬷都比我會開戰」、「我 70 歲可能連技能都看不清楚」、「阿嬤會腰帶閃現開大真的太扯」、「超扯啦」。

阿嬷會腰帶R閃開大你敢信（圖源：財團法人終身學習基金會）

最終，也正是由這隊「正修樂齡COUGAR隊」奪得冠軍寶座與 10000 元獎金，根據主辦單位指出，正修樂齡COUGAR隊的平均選手年齡為 68 歲，玩《英雄聯盟》的年資都超過 4 年，看來真的都是一群「老玩家」了。