阿嬤火化前狂敲棺材復活！全場嚇壞 醫揭關鍵原因

泰國彭世洛府發生一起驚人事件。65歲婦人瓊蒂羅特臥病在床約2年，23日凌晨被家屬發現斷氣，弟弟孟坤依村內慣例向村長通報後取得死亡證明，並將未施打福馬林的遺體放入棺木，準備捐贈大體。然而，因缺少屍檢報告，大體捐贈單位拒收。

孟坤隨後獨自駕車，從彭世洛將棺木運往暖武里府一所寺廟，準備進行誦經與火化。寺方表示，他們以為只是一般的免費慈善火化儀式，未料在準備將棺木抬往儀式場地時，突然聽到棺內傳出急促敲擊聲。打開棺蓋後，眾人目睹瓊蒂羅特睜開眼睛、身體微微抽動，場面一度陷入混亂。

寺廟人員立即協助將她移出棺木並送醫急救。醫師表示，她之所以被誤判死亡，是因為嚴重低血糖導致呼吸與心跳極度微弱，容易被誤認為死亡。幸運的是，低血糖具有一定可逆性，這也讓她在葬禮前奇蹟甦醒。院方指出，目前病患生命徵象已逐漸穩定，後續仍需觀察。

