阿嬤火化前突敲棺求救！「死亡復甦」嚇壞眾人 醫研判嚴重低血糖

（記者許皓庭／綜合報導）泰國彭世洛府一名 65 歲婦人日前被家屬與村長認定已無生命跡象，遺體放入棺材後準備運往寺廟火化時，竟傳出敲擊聲。寺廟人員打開棺木後，驚見婦人微微抽動、睜開雙眼，原訂的葬禮流程全被迫中止。婦人經送醫後，醫師研判為「嚴重低血糖」造成生命徵象微弱，才會遭到誤判死亡。

圖／泰國彭世洛府一名 65 歲婦人日前被家屬與村長認定已無生命跡象，遺體放入棺材後準備運往寺廟火化時，竟傳出敲擊聲。（翻攝 เรื่องเล่าเช้านี้ X）

廣告 廣告

根據泰媒報導，婦人的 57 歲弟弟孟坤受訪表示，姊姊瓊蒂羅特因腦癌臥床近兩年，健康狀況長期不佳。23 日凌晨 2 點多，他發現姊姊停止呼吸，便通報村長協助開立死亡證明。當時遺體未注射福馬林，隨即被放入棺木，準備先送至朱拉隆功醫院作大體捐贈，但因缺少屍檢文件而被婉拒。

之後，孟坤決定自行駕車將棺木載往暖武里府的拉帕功坦寺。他表示，當地傳聞該寺廟會為弱勢家庭免費誦經、協助火化，因此希望能替姊姊安排後事。未料抵達後不久，寺廟人員正準備將棺木搬往儀式場所時，從棺材內傳出大量敲擊聲，引起所有人在場愣住。

寺廟 27 歲工作人員塔馬農回憶，原以為只是例行協助收殮，沒想到掀開帆布後，清楚聽到棺木內有動靜。當下打開棺蓋，便看到婦人仍有呼吸、雙眼睜開，手腳雖無力但仍能微微移動。他說：「我從來沒遇過這種事，當下真的嚇傻，大家立刻將她抬出並送醫急救。」

寺廟住持也透露，廟方處理過許多後事，但從未碰過遺體「在火化前復醒」的情況。他替家屬感到欣慰，「能在儀式開始前發現，代表他們沒有真正失去親人。」

婦人弟弟孟坤則形容，看到姊姊恢復呼吸的一瞬間，心中充滿震撼與感激。他表示，自己認為能在寺廟內發生這樣的轉折，是一種「奇蹟」，更承諾若姊姊痊癒，一定會再次帶她到寺廟向住持致謝。

婦人被送往醫院後，醫療團隊進行檢查，研判為「嚴重低血糖」導致心跳與呼吸極度微弱，因此在光線不足與病情複雜下，被誤以為死亡。院方確認她目前生命徵象穩定，已返家由家屬照料。

此事件在泰國社會引發廣泛討論，許多民眾驚訝於「火化前復醒」的情節，也有醫師提醒，慢性病患者若長期病弱，更需留意低血糖造成的呼吸、脈搏微弱情況，以免再發生類似誤判。

更多引新聞報導

冷空氣強襲北台！今日驟降8至9度 周四起水氣增多

女星遭撞驚悚畫面曝光！倒地滑行數公尺「被迫按下了人生暫停鍵」

