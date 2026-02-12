阿嬤煮菜不放鹽「血壓仍狂飆」！營養師見調味料秒懂：藏高鈉炸彈

記者鄭玉如／台北報導

有些調味料看似不鹹，卻含高鈉陷阱。營養師曾建銘提醒，醬油膏、蠔油、豆瓣醬等濃郁調味，容易讓人在不知不覺中攝取過量，增加身體負擔。（示意圖／PIXABAY）

有些調味料看起來不鹹，卻暗藏高鈉陷阱，一不小心就攝取過量。營養師曾建銘分享，一名阿嬤煮菜未使用鹽巴，血壓仍居高不下，進一步了解飲食習慣，發現她雖然並未放鹽巴，但滷肉時加了大量醬油膏，炒菜習慣淋一圈蠔油提鮮，這些都是高鈉炸彈。

曾建銘在臉書粉專表示，日前一名阿嬤拿著飲食紀錄走進診所，委屈地說「我煮菜都沒放鹽巴了，為什麼抽血報告數值還是不好？」細看發現，阿嬤料理時確實沒有放鹽巴，但為了讓孫子愛吃，滷肉會加大量醬油膏，炒菜最後習慣淋一圈蠔油提鮮。

曾建銘提醒，​這就是典型的味覺陷阱，許多人常認為「鹹＝高鈉」，不過很多「不鹹、卻很鮮甜」的調味料，鈉含量比鹽巴還可怕。例如「味精」，含鈉量恐是白醋的1700倍，還有「蠔油」跟「豆瓣醬」，添加糖、勾芡，濃郁口感容易讓人忘了它其實超鹹，一不小心就會攝取過量，建議盡量少用。

另外，番茄醬、甜辣醬也是「高糖、高鈉」的組合，淺嚐即止，不要淋滿，需控制用量。建議民眾料理時，可以多利用白醋、烏醋，鈉含量相對較低，或是蔥、薑、蒜、九層塔、香菜、檸檬，一旦香氣足夠，大腦就會感到滿足，不需要過多的鹹味。

