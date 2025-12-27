一家三代因阿嬤長期在通風不良環境中燒劣質香，全家鉛中毒！醫師提醒，鉛中毒如「溫水煮青蛙」，影響健康卻無明顯症狀。專家建議，選購香品應注意品質，燒香時要保持空氣流通。製香業者指出，劣質香灰會燙人起水泡，優質香則只有「溫溫刺刺」的感覺。使用香爐薰香時切記不要加蓋，否則卡在上面的油重複加熱「非常不健康」！

阿嬤燒劣質香３０年，全家鉛中毒３歲孫變過動兒。(圖／TVBS)

一個家庭因為阿嬤長期燒劣質香，導致一家三代鉛中毒的案例引起醫界關注。這位阿嬤三十年來每天燒香拜拜，使用的劣質香含有高量石粉，加上通風不良，不僅自己因貧血就醫檢查出鉛中毒，全家人的鉛含量也都過高，甚至 3 歲和 12 歲的孫子出現疑似過動症的症狀。醫師和製香業者提醒，選購香品時應注意品質，燒香時保持空氣流通，薰香時不要加蓋，以免重金屬危害健康。

阿嬤長期燒劣質香，導致一家三代鉛中毒的案例引起醫界關注。(圖／TVBS)

亞大醫院腹膜透析室主任林軒任表示，這個案例來自中國附醫洪東榮教授的研究。這位阿嬤類似廟婆或神婆，每天都燒香，使用較劣質的香長達 30 年，最終導致鉛中毒。林軒任強調，鉛中毒就像溫水煮青蛙，一開始沒有明顯症狀，但影響深遠。由於阿嬤長期在通風不良的環境中燒劣質香，導致全家人鉛含量過高，而她的 3 歲和 12 歲孫子當時還被懷疑有過動症。

由於阿嬤長期在通風不良的環境中燒劣質香，導致全家人鉛含量過高。(圖／TVBS)

製香業者李建霖分享了辨別香品品質的簡易方法。他解釋，劣質香和優質香的香灰觸感明顯不同，劣質香因石粉成分高，香灰會燙人，「如果劣質的香，這樣下去的時候，馬上就會起水泡了」，而優質香的香灰只會感覺「稍微溫溫刺刺的」。李建霖還建議，使用香爐薰香時不要加蓋，「因為它上面會卡一層油，這著卡在上面的油重複加熱，其實是非常不健康」。

香爐薰香時不要加蓋，「因為它上面會卡一層油，這著卡在上面的油重複加熱，其實是非常不健康」。(圖／TVBS)

專家認為，劣質香可能是原料被重金屬污染所致。有信譽的製香廠商會將產品送檢，為消費者健康把關。除了避免使用劣質香外，專家也提醒大家，燒香時要保持室內通風良好，使用香爐薰香時不要加蓋，讓空氣能夠流通，才能減少重金屬對健康的危害。

