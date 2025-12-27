阿嬤燒香拜拜30年用到劣質香! 一家三代鉛中毒

中部中心／黃毓倫、林韋志 台中報導

燒香拜拜慎選合格香！台中一名腎臟科醫師，分享醫學期刊真實案例，有一名阿嬤在家中神明廳，用劣質香拜了三十年，出現貧血與腳水腫就醫，結果檢查出鉛中毒，進一步檢查家人，驚人的是三代全中毒。由於鉛中毒一開始不易察覺，醫師提醒大家一定要注意使用合格的香，燒香時也要保持通風！

眾人拿香虔誠拜神明祈福，大家求的不外乎是平安健康大發財，但是卻有人在家中神明廳，一拜拜了三十年，竟然拜出鉛中毒！

亞大醫院腎臟科醫師林軒任：「洪東榮教授我們台中的教授寫的，那這個案例是一個阿嬤啦，她來的時候就是嚴重貧血腳水腫，所以當時就做了一大堆檢查，那其中呢有一個重金屬，就是鉛的含量非常非常高啦，她是一個類似廟婆神婆的，所以天天都會燒香，所以她用比較劣質的香，燒了30年啦。」

這名阿嬤在家中二樓設神明廳，為了節省開銷，用到劣質香，結果血鉛濃度高達59，12歲孫子血鉛濃度40，3歲孫子血鉛濃度30，孩子在學校甚至被舉報過動，一家三代全都有鉛中毒的現象。為什麼累積三十年才驗出來，醫生說，因為鉛進入人體，就像鈣質一樣，被骨骼長期儲存在體內。





燒香拜拜求平安，首先要慎選合格的香，才不會危害健康。（圖／民視新聞）









亞大醫院腎臟科醫師林軒任：「它（鉛）在我們身體體內呢，有點像鈣的成分，因為都是金屬離子啦，所以當它漸漸被吸入在骨頭裡面，吸入以後呢才會，漸漸出現一些症狀。」

為了響應政府環保政策，愛地球又能顧健康，台中市六房媽媽祖廟，不惜花重金，採購價差十倍以上的沉香，供香客使用。

台中市六房媽會理事長黃義村：「因為現在的香有很多化學的，但是我們本廟我們就是用沉香，沉香是比較費用比較高，但是對我們的身體會比較好。」

香客虔誠自備的香，廟方通通集中收起來，推廣使用廟裡備好的沉香，另外像是焚香顱內的沉香香料，金紙也是精挑細選。

台中市六房媽會理事長黃義村：「竹子做的金紙，所以它比較厚一點，這個燒比較快，神明收也比較快，大家都能賺大錢。」





台中市六房媽媽祖廟，廟方砸重金採購沉香，供香客使用。（圖／民視新聞）









所謂心誠則靈，不是不能燒香而是要注意禁忌。醫師建議，首先要挑選檢驗合格的產品，另外燒香時要保持通風，燒香後拿濕抹布擦拭，減低環境中含有的鉛，掌握這些原則，就可以放心拜拜了！





原文出處：超陰狠！鉛中毒一藏30年！ 燒到劣質香一家三代全中毒

