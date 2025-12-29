阿嬤燒香30年竟害「全家三代鉛中毒」！看不見的「鉛粉塵」躲進骨頭：嬤貧血、孫過動，更增失智風險

許多人以為重金屬中毒只會發生在工廠或高污染環境，但卻有案例顯示，危機可能就藏在最熟悉的生活場景中。亞大醫院腹膜透析室主任、腎臟科醫師林軒任，近日分享一起因長期燒香導致「全家鉛中毒」的真實案例，提醒民眾鉛毒的隱蔽性與長期危害性，並非想像中遙不可及。

林軒任引述中國醫藥大學附設醫院毒物科主任洪東榮教授的研究指出，多數人對重金屬中毒存有刻板印象，總認為只會發生在「電池工廠的作業員，或是住在工業區排水溝旁邊的人身上」，但其實日常中許多行為，也可能使你我暴露在鉛中毒當中。

阿嬤貧血、水腫就醫，一查全家「鉛中毒」

事件開端是一名阿嬤因嚴重貧血與雙腳水腫來就醫，當時阿嬤血紅素僅剩5.8，乍看像是老人常見的營養不良，但血液抹片卻出現異常。

林軒任說，阿嬤的紅血球上面布滿密密麻麻的藍色斑點，這在醫學上叫「嗜鹼性點狀紅血球」，翻譯成白話文就是：「你的身體正在大聲尖叫，說它被重金屬入侵了！」

進一步檢查後發現，阿嬤的血鉛濃度高達59，遠超安全值。然而追查職業史與生活環境，卻找不到常見的暴露來源。

醫療團隊因此安排全家人檢驗，結果發現幾乎全數中標，包含3歲與12歲的孫子，血鉛濃度分別高達30至40。唯一數值較低者，是12年前已搬離家中的子女。

「這代表這個家有問題！」林軒任指出，團隊隨後進行居家採檢，發現2樓神壇附近的窗戶、門把表面鉛含量極高，而香爐中當下使用的香品檢驗卻正常。經與阿嬤深入討論後，才發現她因長年擔任「廟婆」，天天燒香，且為節省成本，30年來皆使用劣質香品，成為長期鉛暴露的真正來源。

陳年鉛毒難纏，藏骨頭「反覆傷害」

林軒任提醒，鉛中毒之所以難以察覺，在於其「隱藏」特性。他形容，鉛進入人體後會「假裝成身體需要的鈣質」，被骨頭誤認並存入其中，形成如同「秘密地下室」般的儲存空間。

「你以為毒素排掉了？其實它們只是躲進你的骨頭裡，打算住上幾十年。」

這也是為何臨床上即使接受螯合劑治療、血鉛濃度下降，數月後卻可能再次反彈的原因。林軒任直言：「這不是因為你又中毒了，而是因為骨頭裡的鉛正在『排隊出庫』。」

尤其對原本就有骨質疏鬆的長者而言，當骨質分解時，陳年鉛毒便可能重新回到血液中，造成反覆傷害。

林軒任更示警，鉛可穿透血腦屏障，對孩童影響尤其嚴重。「因為小孩的腦對鉛含量的容許度非常差」，即使短期高濃度暴露，也可能導致過動、學習障礙等問題。家長往往誤以為孩子只是調皮，卻忽略了長期累積在窗框、地板中的「鉛粉塵」，正悄悄偷走孩子的未來。

事實上，香燭燃燒同時也會釋放產生高濃度的PM2.5，這些微粒能深入肺部，並進入血液，對呼吸系統與心血管造成傷害，增加罹患肺癌的機率，鉛中毒也可能提升失智風險。

燒香三大重點遠離鉛中毒

不過，許多國人遵循傳統，特別是長輩仍保有燒香習慣，林軒任強調，問題不在祭拜本身，而在方式是否安全。他提出三大重點提醒。

1、強力通風

避免在密閉空間中長期燃燒，導致煙霧微粒在天花板、電風扇葉片上形成毒素聚落，且燒香過程就像「煮溫水、煮湯」霧氣蒸騰，一家人長期暴露其中，自然會使體內的鉛濃度越來越高。

2、濕擦比乾擦好

不要用雞毛撢子清理灰塵，這樣只會讓鉛粉塵在空氣中飛舞，改用「濕抹布」擦拭，才能有效的把毒物抓牢並帶走。

3、選擇品質好的香

一定要買品質合格、有檢驗證明的香，「一看就知道很容易斷掉，或顏料容易沾手的，都要避免」。誠心祭拜不需要煙霧繚繞，一柱清香配上新鮮空氣，才是對家人最好的交代。

林軒任也呼籲，誠心不必建立在大量香煙之上。「實際上你有做這個動作，可能就OK了，不見得要一天到晚燒了一大堆香，讓煙霧瀰漫。」對家人、鄰居與自身健康而言，一柱清香配上新鮮空氣，才是最好的選擇。

