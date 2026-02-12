阿嬤玩真的！《葬送的芙莉蓮》官方公開應援圖，這飛吻居然是「地圖砲」？
由山田鐘人原作、阿部司作畫的高人氣漫畫作品《葬送的芙莉蓮》（葬送のフリーレン），官方 X（推特）最近公開了一張全新的「應援插圖」，重現了「曾擊倒勇者的飛吻」魔法光束版，直接貫穿了費倫和休塔爾克。
該插圖是由漫畫家 カトウタカヒロ 親手繪製。官方除了發布圖片外，也在貼文中特別向加藤老師致謝，這是官方持續邀請不同業界創作者繪製插圖企劃的一環，隨即在網路上引發熱烈討論。
這張插圖以劇中經典的「飛吻」橋段為靈感，但場面卻非常混亂。圖中芙莉蓮使出的飛吻不再是單純的動作，而是化為一道巨大的魔法雷射光束，直接貫穿了費倫與修塔爾克。修塔爾克甚至呈現被強大物理攻擊打飛的狀態，畫面還配上他在原作中的回應：「太色了…」（エッチすぎる）。
