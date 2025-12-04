阿嬤的多重宇宙? 李四川曝"板橋阿嬤"勸參選

政治中心／綜合報導

2026新北市長選戰，國民黨呼聲高的台北市副市長李四川，首度鬆口會參加黨內初選，更透露是因為"板橋阿嬤"對他的鼓勵，不過阿嬤劇本似曾相似，因為過往朱立倫、宋楚瑜等人，都曾受過阿嬤的鼓勵表態參選，不只綠營猛虧想選就選還牽拖嬤阿，網友也笑問"阿嬤是合作批發嗎"？

為何想參選新北市長，李四川透露，都是因為她。

台北市副市長李四川(12.03)：「有個阿嬤就跟我講說，副市長你辛苦了，但我要告訴你，你愈辛苦我們就愈安全，這句話說實在讓我內心真的很感動。」

台北市副市長李四川：「講了這個也是她人生經驗，也是她的智慧，說實在我真的受教很多。」

李四川說因為板橋阿嬤鼓舞決定挺身而出，但這劇本怎麼似曾相似。

前國民黨主席朱立倫（2015.12）：「記得有一次到淡水去拜拜的時候，一個阿嬤跟我說，說市長啊你一定要出來選，阿嬤跟我說你如果不出來，連天公伯都不會原諒你。」

阿嬤的多重宇宙？候選人參選都和「阿嬤」相關。（圖／民視新聞）台北市議員(民)簡舒培：「為什麼國民黨總是在選舉的時候，都要有一個阿嬤，那時候朱立倫在選總統的時候，就說有淡水阿嬤叫他出來選啊，所以他才換掉洪秀柱，才讓自己上。」

綠營猛虧選就選，不要牽拖阿嬤，網友也忍不住笑說，淡水阿嬤沒有自來水用，所以這次換成板橋阿嬤嗎？阿嬤是合作批發嗎？自己都阿公了還叫人阿嬤？李四川口中的阿嬤現在應該已經破百歲。性別歧視，這次應該要換阿公了吧？但政壇的阿嬤傳說還不只這樣。

親民黨主席宋楚瑜(2015.12)：「我當選之後，會請我們台灣銀行做一個銅幣，上面就是這位阿嬤的照片。」

前總統蔡英文(2019.12)：「我曾經在一個幼兒園前面，碰到一個阿嬤跟一個孫子。」

看來每個成功的男人背後不見得都有偉大的女人，但每個拚戰的選將，口中都會有位感人阿嬤。

歌手蕭煌奇《阿嬤的話》：「阿嬤妳今嘛在叨位。」

