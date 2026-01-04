阿嬤神預言成真！ 鼓勵連晨翔交往劉品言「小孩名字都想好了」

〔記者李紹綾／台北報導〕TVBS影集《舊金山美容院》本週迎來精采大結局，主角們最後發展引發粉絲期待。演員們也表達對角色與作品的不捨，字字句句都流露出不捨與感謝。飾演「林麗穎」的劉品言感性表示，原以為24集會播很久，「但還是一瞬間就過去了」。

劉品言坦言，這部戲讓自己重新感受到「日常」的重量，「日常怎麼過、跟誰過，才是不虛度的，這是這部戲給我的體會」。她也向一路相伴的觀眾道謝：「謝謝舊金山美容院的觀眾，我們一起創造了日常裡的一段時光。感謝所有的愛，也虛心接受指教。」更直言角色「林麗穎」會成為她生命中很重要的一部分。

飾演「江之浩」的連晨翔同樣滿是不捨，直呼每週準時追劇時，總會瞬間回到拍攝現場的點點滴滴。他感慨，戲裡濃厚的生活感，讓他更深刻體會時間流逝的速度，也學會珍惜當下，「我會更珍惜生活擁有的一切，也謝謝江之浩教會我的一切，不放棄的精神，跟用盡全力帶給大家歡樂，最後謝謝所有讓我成為江之浩的大家，謝謝有你們在我身邊」。

劉秀雯在《舊金山美容院》飾演阿嬤「林洪珠」，拍戲時鼓勵當時單身的劉品言、連晨翔交往，連小孩的名字都想好了。方志友在劉品言殺青當天笑問：「你們要不要在一起？」更表示「獅子女」與「魔羯男」超速配，日後結婚紅包一定特大包，還預祝兩人「百年好合」，結果劉品言、連晨翔戲裡戲外都踏入人生新階段，兩人去年6月6月宣布「雙喜」、7月登記結婚、11月迎接女兒「連TT」到來，進度飛快。

章廣辰的殺青感謝相當簡短，他表示很開心陪角色一起成長，希望很快能再與觀眾見面；飾演「江之璐」的方志友坦言，人生有太多無奈與無解，但選擇善良與面對，「老天會看見的」，也邀請大家繼續陪她走接下來的路。

楊銘威飾演的「鄧惟康」情緒層次豐富，他坦言這個角色陪自己走過掙扎、逞強、溫柔與後悔，也學會面對不完美的自己，最後還幽默補一句：「希望大家人生中不要遇到鄧惟康。」楊晴則感謝能以「鄧惟潔」的身分成為故事的一部分，向喜愛《舊金山美容院》的觀眾致謝。

陳孝萱談到角色「賴秀容」十分不捨，她懷念角色帶來的真摯互動，也期許能延續她獨特的樂觀精神；李芳雯感謝劇組陪伴走過一段快樂的拍戲時光，笑說故事結束了，但感動會留下來；而蔣偉文一句「人生，就為了一口氣。吃好早餐，再拚下去。」替整部戲留下最貼近生活的收尾。

《舊金山美容院》三個家庭的故事即將完結，本週日晚間8點於TVBS 42頻道、TVBS精采台、CATCHPLAY TV TVBS歡樂台同步播出；晚間10點於愛奇藝國際版APP、Netflix上架，晚間11點中華電信MOD與Hami Video影劇館+同日播出。12/25起，每週一至週五晚間八點準時在中視主頻播出。

