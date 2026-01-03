阿嬤級嫁妝62年依然「活動自如」 主人原來是蕭美琴的姑姑

首次上稿 01-02 21:40更新時間 1-03 09:54

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投文化資產學會理事長梁志忠，收藏1件阿姨62年前的嫁妝「電扇」，至今還能使用，超級耐用。梁志忠說，電扇上面寫有「玉姿小姐結婚紀念」，玉姿阿姨其實就是副總統蕭美琴的姑姑，當年在12月底結婚，冷天還是要準備清涼嫁妝，而這部老電扇，幾個手動按鍵控制風速、擺動，至今還能使用。

南投文化資產學會理事長梁志忠，收藏台灣文物或古文書數十年，退休後設置「南投故事館」展示收藏的文物，而他的收藏品中有很多是親友留下的珍貴文物，當中有1件是媽媽的大姊林玉姿的嫁妝，從1963年保存至今，超過一甲子的歲月，至今仍「活動自如」，讓梁志忠大讚「台灣製造超耐用！」

廣告 廣告

梁志忠指出，這件阿姨的嫁妝，是一台大同鐵製桌扇，是她在1963年12月28日結婚時帶進夫家的電器，因為是結婚嫁妝，電扇不只寫上日期，並且寫上「永浴愛河」的祝福語，結婚的時間雖是冬天，但在台灣沒有冷氣的年代，電扇是很實用的嫁妝，還是先陪嫁過去，等夏天再使用。

梁志忠說，這台電扇很重，背後有印著「停止」、「擺動」的獨立按鍵，前面則有風速按鍵，有3種風速，一切靠手動，儘管不知按了多少次，該電扇歷經62年至今仍能轉動，且各種按鍵都能正常操作。

梁志忠也說，玉姿阿姨婚後住中興新村，她是大姊，媽媽是最小的，蕭美琴的爸爸是四舅，小時候體弱住院，被和美蕭姓人家收養，因此改姓蕭，而蕭美琴的阿公和舅舅姑姑們都是基督徒，玉姿阿姨嫁到中興新村後仍上教會。(1/3 09:51更新)

【看原文連結】

更多自由時報報導

共軍演習害的！阿兵哥被迫取消休假 驚見女友入住「跨年飯店」送綠帽

公館圓環通勤實測出爐！網嘆：每月變相加班3小時

今晚到明晨最冷！強烈冷氣團下週接力報到 10度低溫時間曝

高雄、台南罕見8度低溫！鄭明典：中南部要特別注意

