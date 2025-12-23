阿嬤級迷妹跨海追星！ 70 歲日粉為見振永一面飛來台

振永（左起）、李沐、宋柏緯出席《那張照片裡的我們》首映，承諾票房過億就自製客家菜包以饗粉絲。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

電影《那張照片裡的我們》今（23）日舉辦首映，演員振永、李沐、宋柏緯等人現身。首度參與台灣電影演出的韓國男星振永表示，自己平時就很喜歡台灣影視作品，能與優秀團隊合作感到非常榮幸。他透露已將預告片分享給韓劇新作《善良的女人夫世彌》的導演與演員們，眾人皆大讚作品質感。振永更提到，未來他還將把預告片給演藝圈前輩朱智勳看，由於對方是他很敬重的前輩，所以心情既期待又緊張。

​在劇中與振永有激烈對手戲的郭德君，也是演員郭子乾的兒子，透露拍攝初期因清晨血糖過低，加上動作戲體力消耗巨大，一度在現場暈眩不適。當時振永立刻上前關心，展現暖心的一面。而振永在對戲時也從郭德君的眼神中看到了自己角色的靈魂，幫助他迅速入戲；兩人曾練習多時的「繞頸」動作戲，也讓郭德君笑稱在振永厚實的胸膛中感到「非常溫暖」。

振永與宋柏緯合體影人場，他的粉絲竟從日、韓等地飛來追星。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

​影壇前輩郭子乾此次與兒子同台，他表示非常支持兒子從相關科系畢業後投身演藝圈，僅交代「注意安全」便放手讓兒子發揮。

​劇組還在海拔3,000多公尺的合歡山取景。當天逼近0度低溫，包含攝影師在內有六、七位工作人員因高山症被迫撤退。李沐則心有餘悸地呼籲大家千萬別穿太少上山，當時她看著導演們有暖爐可用，心裡只能想著「待會外套脫掉怎麼辦」，而宋柏緯則慶幸自己拍完就先下山，避開了最冷的高峰期。

郭子乾的兒子郭德君首度進軍大銀幕，手上的競選小物面紙包，上面的候選人正是來客串的老爸。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

《那張照片裡的我們》11月在金馬影展首映後好評不斷，飾演金教練的振永再次訪台會粉絲，21日與宋柏緯合體現身影人場活動，清唱一小段與9m88合作的片尾曲〈此刻永遠 Timeless〉，宋柏緯則特地帶上吉他，自彈自唱參與創作的插曲〈瞬間的遠方〉，活動後兩人為近300影迷簽名，有影迷專程從日本、韓國飛來力挺，還有位70幾歲資深日粉，人氣相當旺。

​目前該片已經確定將在韓國上映，振永已經想好要帶主創們享受韓國美食，已經選定一間餐廳請大家吃好吃的泡菜五花肉。

​針對票房公約，導演與演員們大方許諾：若票房順利突破一億，全體劇組將一起動手「揉麵糰」製作傳統客家菜包送給觀眾，並希望能帶著作品回到韓國、日本宣傳，讓台灣故事走向國際。

