阿嬤美學要回來了？Pinterest預測2026流行趨勢

社群平台Pinterest於9日發布《Pinterest預測2026》報告，指出明年的美學風格將從80年代、外星人與馬戲團汲取靈感。該公司追蹤2024年9月至2025年8月期間的搜尋數據變化，預測未來消費趨勢。報告強調，Pinterest作為視覺平台，分析趨勢時不僅關注搜尋關鍵字，更觀察使用者偏好的色彩、美學與風格。

Pinterest於9日發布《Pinterest預測2026》報告。 （示意圖／unsplash）

《Axios》10日報導，Pinterest表示，過去6年來該公司的趨勢預測準確率達88%，而2026年的趨勢中有67%由Z世代主導。在居家裝飾方面，「非洲波希米亞風格家居裝飾」搜尋量增加220%，包含織品、壁飾、籃子與天然纖維地毯。嬰兒潮世代與千禧世代則推動馬戲團風格家居興起，「復古馬戲團美學」搜尋量上升70%，「馬戲團嬰兒房」增加50%，「馬戲團室內設計」更暴增130%。

廣告 廣告

時尚與美妝領域將迎來蕾絲熱潮，蕾絲指甲搜尋量增加215%，蕾絲頭巾上升150%，蕾絲桌墊增加105%，蕾絲妝容也成長120%。報告指出：「桌墊將在2026年盛大登場。」胸針也將成為流行配件，嬰兒潮世代與千禧世代男性預計帶動這股風潮，胸針不再只別在西裝領口，還可能出現在袖子、領帶或襪子上。報告提到：「這是一種致敬，也是重新詮釋。如果你阿嬤不會戴，那還算時髦嗎？」

報告指出明年的美學風格將從80年代、外星人與馬戲團汲取靈感。 （示意圖／翻攝 Pinterest網站 ）

奢華風格將影響2026年的時尚、美妝與慶祝活動，「80年代奢華」搜尋量增加225%，「午夜化裝舞會」上升95%，「暗黑浪漫妝容」增加160%，「古怪妝容」成長100%，「前衛妝容編輯風格」暴增270%，「小眾香水收藏」更飆升500%，「外星人靈感妝容」也增加140%。色彩方面，冷藍色與卡其色將成為代表色，Z世代與千禧世代也推動乳白光澤風格興起。

旅遊趨勢將以刺激與腎上腺素為主軸，使用者對賽車活動、冒險旅遊與足球賽事的興趣增加。同時，蘇格蘭高地、北大西洋法羅群島、日本嵐山竹林與玻利維亞烏尤尼鹽沼等「空靈之地」也受到關注。飲食方面，高麗菜相關食譜搜尋量上升，報告寫道：「2026年的座右銘？活著、大笑、吃菜葉。」軟糖則將影響美妝美學，益生菌軟糖等保健品種也可能更受歡迎。

此外，線下興趣回歸，「郵件禮物」搜尋量增加110%，「筆友點子」上升90%，「詩人美學」更暴增175%。

延伸閱讀

AI給力！華新科早盤噴漲7.14%

情況有變？川普開綠燈 中國大陸卻傳將限制輝達H200晶片使用

AI衝擊專業前景？陸多所大學外語學院停止招生