阿嬤腰痠背痛擦藥膏緩解 ６周後竟慘釀洗腎！

藥師洪正憲分享國外案例指出，一名74歲婦人因呼吸喘不過氣、腳部水腫就醫，檢查後確診腎病症候群，住院期間腎功能持續惡化甚至需要洗腎，直到護理師在櫃子發現止痛藥膏，才查出她6周內用了3條60克藥膏緩解肌肉痠痛，因而造成腎衰竭。

一名74歲婦人腎功能持續惡化甚至需要洗腎，後來查出她6周內用了3條60克藥膏緩解肌肉痠痛，因而造成腎衰竭。 （示意圖／Pixabay）

洪正憲在臉書粉專「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文表示，文獻曾記錄這位74歲婦人近6周來感到呼吸喘、腳水腫，就醫檢查發現尿蛋白非常高、血中白蛋白過低與腎功能變差，屬於典型腎病症候群，用藥後腎功能仍惡化而被轉診到大醫院。

廣告 廣告

進一步檢查顯示，婦人除了腎病症候群，還合併腎間質腎炎，這是使用非類固醇類消炎止痛藥(NSAIDs)患者可能出現的現象。洪正憲指出，婦人堅稱沒吃止痛藥，醫師停掉所有藥物後，她的腎功能仍繼續惡化甚至需要洗腎。

護理師在婦人櫃子裡發現止痛藥膏(piroxicam gel)，原來她一直在病房浴室裡偷偷塗抹藥膏，來緩解肩膀和背部痠痛。洪正憲表示，婦人6周共用了3條60克藥膏，每天都擦2次以上，雖然是外用藥，但這種非類固醇消炎止痛藥膏仍可能透過皮膚吸收進入血液循環，對腎臟造成不良影響。

長時間、大片面積或頻繁塗抹的情況下，藥物仍可能進入體內，累積的劑量往往比想像中更多。 （示意圖／Pixabay）

婦人停止使用藥膏後，腎功能迅速改善不再需要洗腎，3周後水腫消退、尿蛋白明顯減少，腎功能幾乎回到正常狀況。洪正憲強調，外用止痛藥膏整體來說是安全的，但不少人心裡會想「只是擦一擦，應該沒關係吧」，事實上外用藥並非完全不會被身體吸收。

洪正憲提醒，尤其在長時間、大片面積或頻繁塗抹的情況下，藥物仍可能進入體內，累積的劑量往往比想像中更多。他呼籲長者或腎功能較差的族群，使用這類外用NSAIDs止痛藥物時，務必需依照醫囑，避免自行長期使用。

延伸閱讀

陳水扁新節目喊卡 資深媒體人：後院放火惹怒賴清德

美活逮委內瑞拉總統 陸外交部再發聲：籲立即釋放馬杜洛夫婦！

川普：若羅德里奎茲配合美國 將不會派駐美軍至委內瑞拉