新北三重工廠火警！4員工「受困頂樓」待援 現場火舌亂竄畫面曝

【緯來新聞網】新北市三重區光復路一段一處3層樓工廠8日上午發生火警，初步研判起火點為黃姓屋主頂樓加蓋的工廠空間，火勢猛烈伴隨爆炸聲，造成4人受困頂樓等待救援，詳細原因尚待調查。

新北三重工廠火警。（圖／翻攝畫面）

現場畫面顯示，三重區一處巷弄內濃煙沖天，建築物前方火光熊熊，火勢延燒至街道，並傳出多起爆炸聲。多名民眾與機車騎士聚集觀看，部分人員手持手機拍攝，消防車尚未完全抵達時現場秩序混亂。照片中可見火焰席捲整條巷弄，鄰近建築物疑似受波及冒出煙霧。



根據新北市消防局通報，火警發生於8日早上，消防人員在接獲報案後迅速出動，派遣3個大隊、2個中隊、12個分隊，共44輛車、80人前往搶救。目前火勢持續撲滅中，消防員已於現場佈設水線，持續進行灌救作業。

新北三重工廠火警。（圖／翻攝畫面）

火警現場位於三重區光復路一段的巷弄內，影像顯示火舌從建物內部猛烈竄出，並產生大量濃煙直竄天際，街道間可見多輛機車及民眾圍觀，一旁建築也疑似受波及。爆炸聲響連續不斷，場面驚險。畫面可見現場人員焦急奔走，民眾在消防人員尚未完全封鎖現場前持續聚集。



消防局指出，4名待援者位於建築頂樓安全區域，目前暫無人員傷亡通報，將持續確認現場人員狀況及火警原因。

