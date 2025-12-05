彰化73歲賣鹹粥阿嬤與失聯19歲孫子重逢！阿嬤從天未亮就頂著寒風擺攤籌旅費，想赴中國尋找失蹤的孫子。原來，孫子被朋友騙到國外從事詐騙活動，最終在中國山西被拘留近一年。孫子坦言，到了當地才發現那裡都在從事違法活動，不僅沒賺到錢，工作出錯還遭受體罰。歷經將近2年的奔波，孫子終於透過小三通返台，與日夜牽掛的阿嬤重逢，簡單地說了句：「回家就好。」祖孫倆的故事，展現了親情的力量與堅持！

阿嬤苦尋近2年終團圓！19歲孫「被騙出國詐騙」歸鄉相擁淚崩。(圖／TVBS)

彰化伸港一位73歲阿嬤靠賣鹹粥扶養19歲孫子長大的故事有了圓滿結局。這名黃姓男子在2023年3月離家後音訊全無，原來是被騙到國外從事詐騙活動，最終在中國山西被拘留近一年。經過阿嬤近2年的不懈尋找與奔波，黃姓男子終於在5日透過小三通返回台灣，與日夜牽掛的阿嬤重逢。這段祖孫情深的故事，從阿嬤天未亮就頂著寒風擺攤籌旅費想赴中國救孫，到如今孫子平安歸來，展現了親情的力量與堅持。

廣告 廣告

經過阿嬤近2年的不懈尋找與奔波，黃姓男子終於在5日透過小三通返回台灣。(圖／TVBS)

黃姓男子回家當天，身穿白衣、戴著口罩，一見到阿嬤便緊緊相擁。曾經每次面對鏡頭都愁眉不展、以淚洗面的阿嬤，如今終於露出藏不住的笑容。當被問及心情時，阿嬤表示非常開心，簡單地說了句：「回家就好。」

阿嬤表示非常開心，簡單地說了句：「回家就好」。(圖／TVBS)

這名19歲的黃姓男子原本在2023年3月告訴養育他長大的阿嬤要出門找朋友，卻從此失去聯繫。阿嬤後來收到中國公安局的拘留通知書，才知道孫子先是出國到泰國，之後輾轉到寮國、柬埔寨，最後因涉及詐騙被拘留在山西。黃姓男子解釋，當初有朋友告訴他國外有高薪工作，還會付機票費用，但到了當地才發現情況與想像不同，那裡都在從事違法活動。

阿嬤後來收到中國公安局的拘留通知書，才知道孫子先是出國到泰國，輾轉到寮國、柬埔寨，因涉及詐騙被拘留在山西。(圖／TVBS)

在這趟出國工作經歷中，黃姓男子不僅沒有賺到錢，工作出錯時還遭受體罰。他在山西被拘留將近一年，直到前天才與其他9名涉案民眾分成兩批，透過小三通搭船到金門，最終順利返回彰化伸港的家中與阿嬤團聚。經歷這一切後，黃姓男子表示要找個穩定工作，認為不必追求賺大錢，「天下沒有白吃的午餐」，並勸告大家不要輕易相信不正當的工作機會。

在這趟出國工作經歷中，黃姓男子不僅沒有賺到錢，工作出錯時還遭受體罰。(圖／TVBS)

祖孫倆終於團圓，阿嬤特地「擺爐過火」，準備豬腳麵線為孫子轉運。回到家鄉的黃姓男子感嘆道：「唉，還是台灣好。」

更多 TVBS 報導

苦盼1年多！彰化鹹粥嬤孫終團聚 淚崩緊相擁承諾：找正當工作

彰化鹹粥阿嬤盼到失蹤孫！19歲淪詐團「豬仔」遭陸遣返

苦等1年多！愛孫涉詐服刑遭遣返至金門 彰化鹹粥嬤備火盆去霉運

阿嬤買茶葉蛋嗆「像白煮蛋」 要求退貨遭拒竟喊「放回去滷一下」

