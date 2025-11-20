阿嬤行動不便想買衣「只能在門口看」 NET店員「一件一件拿出去」暖哭網友

NET店員將店內服飾一件一件拿給行動不便的阿嬤挑選。圖／翻攝自Threads

高雄一名行動不便的婦人，日前騎著電動代步車前往某間NET想要添購服飾，疑似因此無法順利進入店內，一名NET店員見狀，竟然一件一件將衣服拿到店門口讓婦人可以挑選。這一幕被PO上網後，感動廣大網友們，引發熱議。

NET店員將店內服飾一件一件拿給行動不便的阿嬤挑選。圖／翻攝自Threads

在IG擁有超過7.6萬名粉絲的網紅正妹「翊樺」，日前在Threads發文表示，自己晚餐吃飽後想說到NET高雄仁武門市晃晃，結果看到一名婦人騎著電動代步車停在門口，一名女子則是拿著好幾件衣服站在婦人身旁，一件一件讓婦人挑選。

廣告 廣告

原本「翊樺」以為是個不方便的阿嬤在跟別人聊天，近看才知道站在身旁的是NET的店員，很認真的將店內服飾一件一件拿出去，讓行動不便也無法進入店內挑選的阿嬤也能買到喜歡的衣服，店員還很耐心地跟阿嬤介紹，這一幕讓她直呼「有夠感動」，更大推「台灣品牌真的要支持起來」。

其中一名當天也在店內的網友表示，自己離開時還以為阿嬤身邊的女子是家屬，沒想到是店員，「真的要大力給她讚」。「翊樺」則表示，自己第一時間也是這樣認為，但觀察很久之後，看到女子有進去櫃台裡面，才確定女子的身分真的是店員。

貼文PO出後引起不少網友關注，迄今超過290萬次瀏覽、20萬人按讚，留言數也逼近2000個，許多被這一幕感動到的網友紛紛留言「必須寫信給總公司誇獎這位美麗小姐姐」、「這個員工完了…注定要業績暴漲，成為銷冠了」、「本來沒缺衣服的，看完影片不去挺NET好像不行啊」、「對工作有沒有熱誠的這樣就很清楚了」、「感謝你記錄下來讓社會看到這樣的溫暖」、「拜託給她加薪」。



回到原文

更多鏡報報導

孩子玩娃娃「從眼珠挖出針孔鏡頭」！網購平台辯「混搭發貨」緊急下架

妹子獨旅要小心！她到斯里蘭卡遇變態男鄉民 遭惡意軋車脫褲性騷

41J肉聲／預訂銅鑼燒卻惡意棄單 台客變奧客？日老店老闆曝暖心真相