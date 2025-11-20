阿嬤行動不便想買衣「只能在門外看」 NET店員1舉動暖哭網友

阿嬤行動不便只能在門外看衣服，店員一一將衣服拿到門口。（圖／翻攝自Threads@double__girl）

在社群平台Instagram擁有7.6萬粉絲追蹤的網紅「翊樺」PO影片分享，她18日晚間逛街時，在服飾品牌NET（主富服裝）某間門市目睹店員的暖心舉動。她透露，一名阿嬤想要買衣服，但因坐著電動代步車行動不便，無法順利進店，NET店員見狀竟直接拿著阿嬤想看的衣服，在門口一一讓阿嬤挑選，畫面曝光後立刻引發網友熱議。

翊樺18日在Threads發文表示，她當天晚上飯後想說到NET高雄門市逛逛，看見一名行動不便的阿嬤疑似在門口跟女店員聊天，仔細一看才發現是阿嬤不方便進門市逛街，NET店員就拿著一件一件的衣服到門口讓阿嬤挑選，還耐心跟阿嬤介紹服飾的款式，讓她感動直呼：「看了有夠感動，台灣品牌真的要支持起來」。

廣告 廣告

原PO拍攝的影片曝光後，有目擊網友表示「我今天離開這間NET的時候，我以為她是家屬！真的要大力給她讚」，對此原PO也透露，她原本也以為該位女生是阿嬤的家屬，但觀察很久發現她有進去櫃台，因此確定是店員。

貼文至今已吸引近290萬人次觀看、超過20萬人按讚討論，有人說，「這個員工要給他按讚，真的很棒」、「我從來沒有站在身障人士的角度去想他們要怎麼買衣服，這部影片超有意義的，那個店員也暖到我了」、「須寫信給總公司誇獎這位美麗小姐姐」、「好感動喔，本來沒有缺衣服的，看完影片不去挺NET好像不行啊，決定幫媽媽、爸爸買一波了」。

事實上，NET長達15年與家扶基金會合作，每年會封館2小時不對外營業，提供提貨券讓弱勢家庭的孩子入店挑選他們喜歡的衣服，而員工也都相當親切地在服務民眾，讓孩子們有機會可以穿新衣過新年，也能在寒冷冬天感受到暖意。

（圖／翻攝自Threads@double__girl）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

籃籃回應胡瓜「碰胸」風波 撇小禎爆料戀愛ing

假存款單租賓士「連父母都是演員」！悲情男遭騙婚 聽女方1句話氣笑了

Joeman持大麻緩起訴！100小時義務勞務成品曝光 檢察官讚：很滿意